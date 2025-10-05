Série C: veja cenários que garantem o acesso do Náutico na última rodada

Timbu segue vivo na luta por uma vaga na Série B, mas não depende apenas de seu resultado

Recife, PE, 20/09/2025 - NÁUTICO X PONTE PRETA - Na tarde deste sábado(20), a equipe do Náutico recebeu a equipe da Ponte Preta pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 no estádio dos Aflitos. Torcida do Náutico (Rafael Vieira)

O empate por 1 a 1 com o Guarani, sábado (04), no estádio Brinco de Ouro da Princesa deixou o Náutico vivo no quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro. O Timbu vai lutar pelo acesso na última rodada, marcada para o próximo sábado (11).

Serão dois jogos de arrepiar. Nos Aflitos, o Alvirrubro vai receber o Brusque. No Moisés Lucarelli, em Campinas, tem o clássico Ponte Preta e Guarani. Os dois jogos estão marcados para às 17h.

Uma das vagas já é da Ponte Preta, líder com 10 pontos. Guarani, com sete; Brusque (seis) e Náutico (cinco) disputam a última vaga da chave para a Série B de 2026. O time catarinense venceu a Macaca por 2 a 1, também no sábado passado.

CENÁRIOS

Apesar de ter caído para o quarto lugar, o cenário mais simples para o Náutico se classificar não tem mistério. O Timbu precisa vencer o Brusque e torcer por uma derrota do Guarani para a Ponte Preta. Desta maneira, o Timbu iria para oito pontos e ficaria na frente do Bugre e dos catarinenses, ratificando a segunda colocação, atrás apenas da Ponte.

Caso o Náutico vença o Brusque e o Guarani ganhe o dérbi, os dois times de Campinas sobem para a Segundona. O que motiva os alvirrubros é a grande rivalidade entre os dois times, que na teoria deve fazer a Macaca se empenhar ao máximo para deixar o rival na Terceirona.

MAIS CONTAS

Outra hipótese para a classificação do Timbu é mais complexa. Caso o Náutico derrote o Brusque e o Guarani empate com a Ponte, ambos acabariam com oito pontos e duas vitórias. Hoje, o Bugre tem um saldo de gols melhor: 1 a -2. Por isso, o Alvirrubro teria que vencer por quatro gols de diferença para passar o Alviverde no saldo de gols.

Outra hipótese seria vencer por três gols de diferença, a partir de 4 a 1, desde que o empate entre Guarani e Ponte seja por 0 a 0. Assim, o Náutico superaria o Bugre no terceiro critério de desempate, o número de gols marcados, que hoje aponta o Guarani com seis e o Náutico com três. Lembrando que os pernambucanos levam desvantagem no confronto direto, já o Guarani venceu nos Aflitos e empatou no Brinco de Ouro.