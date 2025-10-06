Hélio dos Anjos revela ter recebido sondagem da Série B, mas destaca importância do acesso pelo Náutico

Recife, PE, 20/09/2025 - NÁUTICO X PONTE PRETA - Na tarde deste sábado(20), a equipe do Náutico recebeu a equipe da Ponte Preta pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 no estádio dos Aflitos. Técnico do Náutico, Hélio dos Anjos (Rafael Vieira)

Em meia a uma reta final decisiva na Série C do Campeonato Brasileiro, o técnico do Náutico, Hélio dos Anjos, revelou ter recebido uma sondagem de uma equipe da Série B. Lutando pelo acesso à Segunda Divisão, o Timbu vai para a última rodada do quadrangular final vivo na disputa, quando recebe o Brusque nos Aflitos.

Em entrevista coletiva após o empate do último sábado (4) contra o Guarani, Hélio dos Anjos fez a revelação de um interesse de um clube de divisão superior. O comandante, porém, descartou deixar o Náutico no atual momento da temporada e ressaltou o significado desse acesso para o clube e para a sua carreira.

“Significa nossa vida (o acesso). Eu sou o treinador mais veterano de todas as divisões, mas eu tenho entregado resultado nos últimos sete anos, desde 2018. Mas eu entrego resultado naquilo que me dão. Me dão Série C, maior orgulho. Me dão Série B, maior orgulho. Hoje recebi telefonema da Série B. Olhei, soube o que era, mas eu não vou discutir, porque eu não vou largar”, disse o treinador.

“Se eu perdesse hoje (sábado) você acha que eu teria coragem de largar o Náutico? De eu não enfrentar a minha torcida que me apoia em todos os sentidos, apoia mesmo. Eu não vou largar. Nós temos que fazer principalmente pelo clube. Nós temos a chance de entrar para uma história, porque a gente sabe o que é uma Série B para clubes nesse porte, se não é falência. Eu estou feliz, acho que vamos chegar bem e o nosso time vai chegar forte. Respeitando o Brusque, mas acima de tudo sonhando”, completou.

Situação na tabela

O Náutico atualmente ocupa o último lugar no Grupo C do quadrangular final, com cinco pontos conquistados. O Brusque, adversário do Timbu na última rodada, é o 3º colocado e possui seis pontos. A disputa pelo acesso é completada com o Guarani, 2º colocado, com sete pontos somados. A Ponte Preta lidera com 10 pontos e já confirmou o seu acesso à Série B de 2026.