Guarani x Náutico: veja onde assistir, horário e escalações pelo quadrangular da Série C

O Náutico visita o Bugre neste sábado (4), às 17h, no Brinco de Ouro, em partida válida pela 5ª rodada do quadrangular final

Náutico vence o Guarani em Campinas (@raphaelsilvestre27 / GuaraniFC)

Mais uma decisão para o Náutico! Neste sábado (4), às 17h, o Timbu visita o Guarani no Brinco de Ouro, em Campinas, por partida válida pela 5ª rodada do quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da Band, DAZN, SportyNet e SportyNet+.

O clube alvirrubro chega ao duelo lutando por sua sobrevivência na disputa pelo acesso à Série B. Caso seja derrotado, o Náutico estará matematicamente eliminado do quadrangular da Terceirona. Em compensação, se a equipe vencer o clube paulista, dependeria apenas de uma nova vitória na última rodada para confirmar o acesso. O empate também deixa os alvirrubros vivos para a rodada de encerramento da segunda fase, quando o Náutico recebe o Brusque.

O Timbu é o 3º colocado do Grupo C, com quatro pontos conquistados até aqui. Logo acima aparece o próprio Guarani, que somou seis pontos na competição. Ainda na briga pelo acesso aparece o Brusque, que é o 4º colocado e somou apenas três pontos. Vale lembrar que a Ponte Preta já confirmou o seu acesso à Segunda Divisão e lidera o grupo com 10 pontos.

Esse será o terceiro encontro entre Náutico e Guarani nesta Série C de 2025. No duelo pela primeira fase, na 14ª rodada, os pernambucanos levaram a melhor e venceram por 1 a 0 em Campinas. No reencontro já pelo quadrangular de acesso, o Bugre devolveu o revés e venceu por 2 a 0 no estádio dos Aflitos.

Náutico

O técnico Hélio dos Anjos contará com desfalques e retornos importantes para o jogo deste sábado. As ausências ficam por conta de Patrick Allan, com lesão mais séria no joelho e fora do quadrangular, e Vinícius, que ainda não se recuperou a tempo de um problema muscular de grau 1.

Em compensação, retornam ao time os zagueiros Carlinhos e Mateus Silva. Carlinhos voltará a ficar à disposição após ser ausência nos últimos três jogos com uma lesão na panturrilha. Mateus Silva, por sua vez, foi desfalque em duas oportunidades contra a Ponte Preta por uma questão contratual.

Com a dupla de zagueiros de volta, o comandante alvirrubro deve escolher uma das opções para fazer o miolo de zaga ao lado de João Maistro, titular em três partidas do quadrangular. No restante das posições, o Náutico deverá ter poucas mudanças em relação ao empate contra a Macaca.

No meio de campo, Lucas Cardoso deve seguir como o titular na armação das jogadas. Pelos lados do ataque, Hélio Borges e Igor Bolt também devem ser mantidos. A dúvida principal fica na posição de centroavante, com Hélio dos Anjos podendo optar por Bruno Mezenga, Samuel Otusanya ou Paulo Sérgio.

Guarani

O Bugre chega para receber o Timbu após uma dura derrota na disputa pelo acesso. A equipe perdeu para o Brusque, por 3 a 2, em Santa Catarina. Agora, o clube alviverde busca reencontrar o caminho das vitórias e pode confirmar o seu acesso em caso de resultado positivo, caso o Brusque não vença a Ponte Preta.

Para o jogo, o técnico Matheus Costa perderá uma das principais referências do elenco. O atacante Bruno Santos desfalca a equipe após ser expulso no duelo da última rodada. Com Júnior Brandão assumindo a posição de centroavante, o restante da escalação deverá seguir a base do Guarani durante os últimos jogos.

Ficha do jogo

Guarani: Dalberson, Lucas Justen, Alan Santos, Raphael Rodrigues e Emerson Barbosa; Kelvi, Isaque e Diego Torres; Kauã Santos, Mirandinha e Júnior Brandão. Técnico: Matheus Costa.

Náutico: Muriel, Arnaldo, Carlinhos (Mateus Silva), João Maistro e Igor Fernandes; Wenderson, Vitinho e Lucas Cardoso; Igor Bolt, Hélio Borges e Bruno Mezenga. Técnico: Hélio dos Anjos.

Local: Brinco de Ouro, em Campinas

Horário: 17h

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio(GO)

Assistentes: Tiago Gomes da Silva e Jonny Kamenach Rocha(ambos de GO)

Transmissão: Band (TV aberta), DAZN, SportyNet+ e SportyNet (YouTube)