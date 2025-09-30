Vinícius deve seguir sendo desfalque do Náutico contra o Guarani pela Série C
Segundo o técnico Hélio dos Anjos, o atacante dificilmente estará recuperado para a partida do próximo sábado, 4 de outubro
Publicado: 30/09/2025 às 14:53
Recife, PE, 17/08/2025 - NÁUTICO X ANAPOLIS - Na noite deste domingo(17), a equipe do Náutico recebeu a equipe do Anápolis pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 no estádio dos Aflitos. Jogador do Náutico, Vinicius. (Rafael Vieira)
O Náutico deverá novamente ter um desfalque de peso para o próximo jogo do quadrangular final da Série C. O atacante Vinícius não deve se recuperar a tempo para o duelo contra o Guarani no próximo sábado, 4 de outubro, no Brinco de Ouro.
Em entrevista coletiva após o empate contra a Ponte Preta, o técnico Hélio dos Anjos afirmou que a recuperação do atleta seria difícil para o próximo jogo. O comandante alvirrubro ainda ressaltou que a equipe tem boas peças de reposição para o setor.
“O Vinícius, a gente acha muito difícil. É um processo complicado, grau 1. É muito pequeno, mas grau 1 é 10 dias, 15 dias. Não achei ruim a participação dos nossos dois homens de flanco, acho que a gente teve boa qualidade nesse sentido”, disse o treinador.
Vinícius sofreu uma lesão muscular de grau 1 na última semana e foi desfalque confirmado no empate contra a Macaca, em Campinas. Para o seu lugar, Hélio optou por utilizar Hélio Borges e Igor Bolt pelos lados do campo, que devem seguir como dupla diante do Guarani. Outra opção no elenco é a entrada de Kelvin, que perdeu espaço nos últimos jogos pelo Timbu.
Situação de Paulo Sérgio
Outro jogador abordado por Hélio dos Anjos foi o atacante Paulo Sérgio. O centroavante voltou a ser relacionado no duelo contra a Ponte após dois meses ausente por problemas físicos.
“O Paulo não veio em uma condição totalmente ideal, porque não é fácil o processo que o Paulo passa. No momento, o Mezenga e o Sam (Otusanya) estão mais com condições de jogo do que o Paulo”, explicou Hélio dos Anjos.