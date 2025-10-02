Confira cenários do Náutico para a 5ª rodada do quadrangular final da Série C

Bruno Mezenga, atacante do Náutico (Karen Fontes)

O Náutico chega para a 5ª e penúltima rodada do quadrangular final da Série C dependendo apenas de suas próprias forças para subir de divisão. O Timbu terá pela frente o Guarani neste sábado (4), às 17h, no Brinco de Ouro, em Campinas.

Ao mesmo tempo que depende de si, o clube alvirrubro não terá mais margem de erro e não pode sair derrotado do duelo contra o Bugre. Vale lembrar que no outro jogo do Grupo C da rodada, o Brusque recebe a Ponte Preta, em Santa Catarina.

Após o fim da 4ª rodada, o clube pernambucano estacionou na 3ª posição, com quatro pontos conquistados. O 2º lugar é o Guarani, que somou seis pontos até aqui. O 4º e último é o Brusque, com três pontos. O grupo é concluído com a líder Ponte Preta, que tem 10 pontos e já garantiu o acesso à Série B.

Vitória do Náutico

Se o Náutico vencer o duelo em Campinas assumirá a 2ª posição no quadrangular, chegando aos sete pontos. A equipe ficaria dependendo apenas de uma vitória sobre o Brusque, em casa, para confirmar o acesso. O Timbu também teria possibilidades de classificação com um empate ou até derrota, dependendo do que acontecesse no outro jogo do grupo. Além de Náutico e Brusque, a última rodada também terá Ponte Preta e Guarani.

Empate

Se empatar o jogo contra o Bugre, o Náutico poderia cair até para a 4ª posição, caso o Brusque vença o seu jogo. O empate manteria o clube dois pontos atrás do próprio Guarani, sendo necessário vencer e torcer por um tropeço do adversário na última rodada.

Derrota

Caso perca o jogo desse sábado, o Náutico estará matematicamente eliminado no quadrangular final da Série C e sem mais chances de acesso à Segunda Divisão. O Timbu veria o Guarani abrir uma vantagem de cinco pontos sobre ele, não podendo mais ser alcançado faltando uma rodada.