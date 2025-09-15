Com lesão de Patrick Allan, Náutico terá que buscar alternativas para o meio de campo; confira

Titular nos últimos jogos, Patrick Allan sofreu uma lesão de grau 2 no ligamento do joelho e não deve mais retornar ao quadrangular final da Série C

Recife, PE, 17/08/2025 - NÁUTICO X ANAPOLIS - Na noite deste domingo(17), a equipe do Náutico recebeu a equipe do Anápolis pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 no estádio dos Aflitos. Jogador do Náutico, Patrick Allan ( Rafael Vieira)

Além da derrota para o Guarani, o Náutico teve que lidar com mais uma notícia negativa no último sábado (13): a lesão do meia Patrick Allan. O camisa 20 sofreu uma lesão grau 2 no ligamento do joelho durante a partida e não deve mais retornar para a sequência do quadrangular da Série C. Com o tempo de recuperação estimado em quatro semanas, o Timbu terá que buscar alternativas para o meio de campo em meio à disputa pelo acesso.

Patrick Allan vinha se tornando titular absoluto da equipe na reta final da Terceira Divisão, chegando a se tornar o artilheiro do clube no ano. O jogador ganhou a vaga justamente após um problema físico ocorrido com o meia-atacante Lucas Cardoso, até então titular.

Agora, o técnico Hélio dos Anjos terá que administrar o problema e buscar alternativas. O próprio Lucas Cardoso surge como a principal opção para o setor. O atleta já está em fase final da recuperação de uma lesão no ligamento do joelho, ocorrida no início de agosto.

A outra alternativa para compor o setor é a do recém-chegado Vitinho. O meia pode ganhar a oportunidade como titular por estar 100% fisicamente e já com ritmo de jogo. Contra o Guarani, inclusive, Vitinho realizou a sua estreia com a camisa alvirrubra, substituindo o próprio Patrick Allan ainda durante o primeiro tempo.

Em entrevista coletiva após o jogo, Hélio dos Anjos comentou a situação do meio de campo. O comandante do Timbu atualizou as condições clínicas de Lucas Cardoso e comentou as opções para a armação alvirrubra na continuidade da temporada.

“O Lucas já está em um nível bom. O Lucas essa semana quando começou a fazer o retorno dele, ele andou sentindo umas dores que chegou a chorar. Na quinta-feira (11) ele fez um trabalho e sentiu-se bem. O problema dele hoje era que não teria condições na parte física. Gosto muito do Vitinho, acho que é um jogador como um meia cerebral. Vitinho joga mais entrelinhas do que o Patrick. Como ele é muito miúdo, ele flutua bem dos lados do campo. Achei que teve personalidade nesse primeiro jogo, na pressão, gostei”, externou Hélio dos Anjos.

Próximo compromisso

Com o desfalque confirmado de Patrick Allan, a disputa pela titularidade contra a Ponte Preta deve ficar entre os meias mencionados por Hélio. Se estiver apto fisicamente, o principal fator que pode pesar contra Lucas Cardoso é o ritmo de jogo, já que não entra em campo desde a vitória contra o Retrô, ocorrida no dia 3 de agosto.

Apesar de agradar o comandante em sua primeira partida, Vitinho ainda tem uma baixa amostragem com a camisa do Náutico, o que também pode pesar na escolha por iniciar um jogo decisivo pelo acesso à Série B.

O Timbu recebe a Ponte Preta no próximo sábado (21), às 17h, no estádio dos Aflitos. O confronto será válido pela 3ª rodada do quadrangular final, marcando a metade da disputa pelo acesso na Série C.