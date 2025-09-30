Bruno Mezenga destaca foco pelo acesso no Náutico: "Temos controle do que a gente pode fazer"
O centroavante ressaltou a importância de o Náutico depender apenas de suas próprias forças para classificar no quadrangular final da Série C
Publicado: 30/09/2025 às 18:52
Bruno Mezenga, atacante do Náutico (Gabriel França / CNC)
Apesar de uma sequência negativa na disputa do quadrangular final da Série C, o Náutico segue dependendo apenas de suas próprias forças para conquistar o sonhado acesso à Segunda Divisão. Se vencer os dois jogos restantes na segunda fase, o Timbu confirma a sua classificação no Grupo C do quadrangular.
Em entrevista coletiva nesta terça-feira (30), o atacante Bruno Mezenga falou sobre a sequência da equipe rumo ao acesso. O centroavante destacou a importância de poder controlar as situações e garantiu o Náutico focado no objetivo final.
“Nós temos controle do que a gente pode fazer, da nossa entrega, determinação dentro de campo e intensidade. A gente não controla as ações dos outros, mas o nosso jogo a gente pode controlar. A gente pode entrar determinado a vencer e fazer o jogo da nossa vida contra o Guarani, para poder trazer o jogo decisivo contra o Brusque em casa”, destacou Mezenga.
“Desde quando começou o campeonato, o time sempre trabalhou da mesma forma. Lógico que no meio do caminho tem as dificuldades, mas a concentração tem que estar sempre mais elevada porque a gente sabe que é um jogo de erro zero como os outros. Mas esse (Guarani) determina praticamente a situação de perca do nosso objetivo que a gente tanto almeja, que é o acesso”, completou.
O Náutico visita o Guarani no próximo sábado, 4 de outubro, no Brinco de Ouro, em jogo válido pela 5ª rodada do quadrangular final. Encerrando a segunda fase, o Timbu recebe o Brusque, nos Aflitos, no dia 11 de outubro.