Ídolo do Náutico, Kuki detalha recuperação após sofrer AVC: "Cada dia é uma vitória"

Kuki em partida do Náutico nos Aflitos (Rafael Vieira / DP Foto)

Um dos maiores ídolos da história do Náutico, Kuki agora conta com mais uma grande história em sua vida, desta vez, fora de campo. O ex-atleta sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC isquêmico) ainda no mês de abril deste ano e passou dias internado para tratar a situação.

Após muita luta e energias positivas recebidas, Kuki recebeu alta hospitalar e seguiu um processo gradual de recuperação plena do susto sofrido. O ano de 2025 segue sendo de lutas diárias e muita força para o ídolo do Timbu.

Em entrevista ao programa Léo Medrado & Traíras, Kuki não escondeu a emoção ao detalhar como vem sendo o seu processo de recuperação e revelou de onde vem tirando forças para seguir batalhando.

“Graças a Deus estou muito bem, sabendo que a luta é diária e o processo é lento. Estou bem, me cuidando e trabalhando bastante na questão da fisioterapia, todos os dias intensivo, para melhorar. A gente está se fortalecendo a cada dia mais, minha família, a Vanessa (esposa) e a Helena (filha) têm sido a minha fortaleza também”, disse Kuki.

“Eu creio que hoje eu estou uns 70%. Para quem chegou em uma clínica e não conseguia ficar em pé, hoje já tenho autonomia total, faço as coisas tudo sozinho. Para mim é muito gratificante, é uma vitória, cada dia é uma vitória”, completou.

Sem deixar as quatro linhas de lado, Kuki também comentou sobre a atual situação do Náutico na temporada. O ídolo mostrou confiança na equipe no jogo contra o Guarani deste sábado (4) e revelou visitar semanalmente o centro de treinamento do clube.

“Acho que o Náutico ganha de 2 a 0. Falo isso baseado na confiança que o pessoal está lá no CT. Eu tenho comparecido lá toda sexta-feira, só se fala lá em vitória. Fico muito feliz que o Hélio (dos Anjos) conseguiu trazer esse despertar entre funcionários e jogadores, esse sentimento de busca por vitória”, revelou o ex-atacante.