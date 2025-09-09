Patrick Allan se torna o artilheiro do Náutico no ano e celebra: "Momento ótimo"

O meia do Náutico chegou ao seu sétimo gol na temporada após marcar contra o Brusque, no último domingo (7)

Patrick Allan, meia do Náutico (Rafael Vieira/DP Foto)

A temporada de 2025 do Náutico vem ganhando contornos especiais para o meia Patrick Allan. O jogador balançou as redes na vitória por 1 a 0 sobre o Brusque, no último domingo (7), e se tornou o artilheiro isolado do Timbu no ano.

O camisa 20 chegou ao seu sétimo gol na temporada, deixando para trás o volante Marco Antônio e o atacante Paulo Sérgio, ambos com seis gols. Nesta Série C, Patrick já marcou em três oportunidades, com mais três gols no Pernambucano e um na Copa do Nordeste. O jogador ainda conta com nove assistências em 2025, totalizando relevantes 16 participações para gol no clube alvirrubro, também líder no quesito.

Em entrevista coletiva nesta terça-feira (9), o meia do Timbu celebrou o bom momento que vem vivendo. O atleta destacou a confiança adquirida com os números apresentados e projetou entregar ainda mais na sequência final da Terceira Divisão.

“Momento ótimo, com um gol agora nesse início de quadrangular. Saber que o trabalho está devolvendo, saber que com esses números estou podendo ajudar o clube, então é um momento muito bom. Estou muito feliz por estar fazendo esses números novamente, no segundo ano por aqui. Manter focado, trabalhando para com certeza poder aumentar mais um pouquinho”, disse Patrick Allan.

Vale lembrar que Patrick Allan vem travando uma disputa acirrada no meio de campo alvirrubro. O jogador vinha sendo preterido por Lucas Cardoso, que chegou do Cuiabá e já se adaptou rapidamente ao esquema de Hélio dos Anjos. Lucas, entretanto, se lesionou e o camisa 20 aproveitou as novas oportunidades na titularidade.

O Timbu ainda se reforçou na posição. O recém-chegado Vitinho veio para esquentar ainda mais essa disputa na criação de jogadas. A expectativa é de que os três meias possam estar à disposição do treinador no próximo compromisso pela Série C, quando o Náutico recebe o Guarani no próximo sábado (13).