Náutico anuncia mais de 10 mil ingressos vendidos para jogo contra o Guarani

A torcida do Náutico promete lotar os Aflitos para duelo pela 2ª rodada do quadrangular de acesso da Série C

Torcida do Náutico no estádio dos Aflitos (Gabriel França / CNC)

O Náutico divulgou a primeira parcial com 10.528 ingressos vendidos para o duelo contra o Guarani, que acontece no próximo sábado (13), às 17h, pela 2ª rodada do quadrangular de acesso da Série C. O torcedor alvirrubro promete lotar o estádio dos Aflitos para apoiar na caminhada rumo à Série B do Campeonato Brasileiro.

Vale lembrar que a parcial inclui ingressos comprados no pacote promocional para os três jogos em casa do quadrangular, além das entradas vendidas individualmente para o duelo frente ao Bugre. Os ingressos podem ser adquiridos no site da FutebolCard, para o público geral, e no site maisfieldonordeste, para os sócios.

Os valores dos ingressos individuais para o jogo do sábado estão custando entre R$ 60 e R$ 100, dependendo do setor do estádio, e ainda estão no primeiro lote. A virada de lote acontece da terça (9) para a quarta-feira (10).