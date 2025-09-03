Em apresentação no Náutico, Vitinho se diz pronto para ajudar no quadrangular final

O novo meia do Náutico destacou estar 100% para reforçar a equipe na busca pelo acesso à Série B

Vitinho, novo meia do Náutico (Gabriel França / CNC)

O Náutico apresentou oficialmente, nesta terça-feira (3), o seu último reforço para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série C. O meia Vitinho foi apresentado no CT Wilson Campos e se disse já estar pronto para ajudar o Timbu na disputa do quadrangular final, que vale o acesso para a Segunda Divisão.

Vitinho chega por empréstimo ao Náutico após passagem pelo Goiás. O atleta de 21 anos perdeu espaço durante esta temporada no Esmeraldino e não entra em campo desde o dia 8 de julho, ainda em partida pela 15ª rodada da Série B do Brasileiro. Apesar de tempo de inatividade, o reforço alvirrubro garantiu estar 100% para atuar com a nova camisa.

“Chego 100%, chego para agregar. É uma fase decisiva agora, quero estar em campo ajudando. Estou bem fisicamente, estou bem tecnicamente e estou para ajudar. Estou à disposição”, destacou o meia.

“Agora são os jogos bons (do quadrangular). A gente fala bastante no futebol que os decisivos são os jogos bons. Então estou bem esperançoso e um pouquinho ansioso para poder estrear e ajudar a equipe”, completou.

O recém-chegado também aproveitou para detalhar as suas principais características de jogo. Vitinho chega para disputar vaga de meia-atacante, ao lado de Patrick Allan e Lucas Cardoso.

“Eu sou um meia, canhoto, posso jogar pelos lados, posso jogar centralizado. Tento ajudar bastante no ataque e na defesa e quero sempre estar próximo do gol, contribuindo com assistências e gols”, disse Vitinho.

Próximo compromisso

O meia Vitinho já está regularizado e poderá ajudar o Náutico na estreia do quadrangular de acesso da Série C. O Timbu visita o Brusque no próximo domingo (7), às 19h, no Estádio Augusto Bauer. A partida será válida pela 1ª de seis rodadas na segunda fase da Série C.