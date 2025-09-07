Náutico vence Brusque fora de casa e larga bem no quadrangular do acesso
Com gol de Patrick Allan, Náutico venceu o Brusque por 1 a 0 no estádio Augusto Bauer
Publicado: 07/09/2025 às 21:00
Náutico venceu o Brusque em Santa Catarina (João Guilherme / CNC)
O Náutico começou muito bem a disputa da 2ª fase da Série C do Campeonato Brasileiro. O Timbu venceu o Brusque por 1 a 0 fora de casa, no estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina, neste domingo (07) pela 1ª rodada do Grupo C. O gol foi de Patrick Allan, aos 21 minutos do primeiro tempo.
O detalhe é que o alvirrubro jogou com um a menos desde os 10 minutos do segundo tempo, após a polêmica expulsão do zagueiro João Maistro.
Com a vitória, o Náutico soma três pontos, assim como a Ponte Preta, que venceu o clássico contra o Guarani por 1 a 0 no sábado (06). O próximo compromisso do Náutico é sábado (13), nos Aflitos, contra o Guarani.
É NA RAÇA, É NO CORAÇÃO E NA ALMA ALVIRRUBRA!!!!!???????????????????????? pic.twitter.com/7VOqlDg6UZ— Náutico (@nauticope) September 7, 2025
O JOGO
Mesmo com a celeuma da semana, em virtude do pré-contrato assinado com o CRB para o ano que vem, o volante Marco Antônio foi mantido no time titular pelo técnico Hélio dos Anjos. Na defesa, o goleiro Muriel retornou ao gol, mas o zagueiro Mateus Silva ainda não. No ataque, o nigeriano Otusanya ganhou a preferência na disputa com Mezenga e ficou a vaga de Paulo Sérgio, ausente outra vez por lesão. No Brusque, destaque para o ex-alvirrubro Jean Mangabeira.
No gramado sintético do estádio Augusto Bauer, o Náutico começou o jogo com dificuldade para encaixar bons ataques ofensivos. Mas também não dava brecha para lances mais perigosos do time catarinense. Na primeira chegada mais aguda, Muriel defendeu o chute de Ailton.
E quando o Timbu conseguiu trabalhar uma boa jogada, saiu o gol. Em grande lançamento de Vinícius, Arnaldo cruzou e Patrick Allan empurrou para o fundo da rede: Brusque 0 a 1 Náutico.
A vantagem fez o Náutico controlar ainda mais as ações da partida, que ficou muito picotada entre as duas intermediárias. Bom para o time pernambucano. Apenas aos 43, o Brusque assustou. Olávio recebeu, girou na área, mas bateu por cima, para sorte do alvirrubro, que foi para o vestiário na frente do placar.
SEGUNDO TEMPO
Os dois times voltaram com as mesmas formações, mas logo o técnico Bernardo Franco teve que mexer. O lateral-esquerdo Ailton se lesionou e foi substituído por Roberto. E antes dos 10 minutos, o Náutico ficou com um jogador a menos. João Maistro fez falta em Olávio e o árbitro Paulo Henrique Vollkopf (MS) interpretou que era lance de gol e expulsou o zagueiro alvirrubro, que era o último homem. Para recompor o sistema defensivo, Hélio dos Anjos sacou o atacante Hélio Borges e colocou o zagueiro Rayan.
Com a inferioridade numérica, o Náutico recuou e ficou apostando no contra-ataque. Hélio dos Anjos mexeu de novo, com Igor Bolt e Bruno Mezenga e Igor Bolt entrando nas vagas de Patrick Allan e Otusanya.
O Brusque se lançou ao ataque, mas o Timbu comprovou a segurança defensiva e segurou a grande vitória em Santa Catarina.
FICHA DA PARTIDA
Brusque 0x1 Náutico
Brusque: Matheus Nogueira; Mateus Pivô (Danielzinho), Éverton Alemão, Jhan Pool e Ailton (Roberto); Jean Mangabeira (Thomaz), Alex Paulino (Douglas) e Biel; DG (Adrianinho), Guilherme Pira e Olávio. Técnico: Bernardo Franco.
Náutico: Muriel; Arnaldo, Carlinhos, João Maistro e Igor Fernandes; Igor Pereira (Samuel), Marco Antônio e Patrick Allan (Igor Bolt); Hélio Borges (Rayan), Vinícius (Kayon) e Samuel Otusanya (Bruno Mezenga). Técnico: Hélio dos Anjos.
Local: Estádio Augusto Bauer, Santa Catarina.
Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS).
Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz e Leandro dos Santos Ruberdo (ambos de MS).
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ).
Gol: Patrick Allan (21'/1º)
Amarelos: Hélio Borges e Igor Pereira (NAU)
Vermelho: João Maistro (NAU)