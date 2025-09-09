De quantos pontos o Náutico ainda precisa para conquistar o acesso na Série C?

O Náutico já iniciou com vitória a fase decisiva rumo ao acesso à Série B do Campeonato Brasileiro

Recife, PE, 17/08/2025 - NÁUTICO X ANAPOLIS - Na noite deste domingo(17), a equipe do Náutico recebeu a equipe do Anápolis pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 no estádio dos Aflitos. Comemoração, Igor Bolt ( Rafael Vieira)

O Náutico iniciou a segunda fase da Série C e a corrida pelo acesso da melhor maneira possível. O Timbu venceu o Brusque fora de casa e já somou os primeiros três pontos na disputa do quadrangular final. Agora, ainda restam cinco compromissos para buscar o grande objetivo do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro.

Para atingir esse feito, o clube alvirrubro se baseia nas médias históricas de acesso neste formato de Terceira Divisão. Desde o ano de 2020, a Série C traz os quadrangulares finais, onde quatro equipes se encontraram em turno e returno, e duas confirmam vaga na Segunda Divisão.

A margem segura de pontuação, onde nenhuma equipe deixou de conquistar o acesso, é de 11 pontos. Para chegar nesse feito, o Náutico terá que somar mais oito pontos nos cinco jogos restantes, sendo duas vitórias e dois empates o suficiente.

Apesar do número elevado, a pontuação de nove pontos também tende a ser o bastante. As seis equipes que encerraram o quadrangular com exatamente nove pontos, subiram. A exceção é feita ao Volta Redonda, que em 2023 somou 10 pontos e mesmo assim não conquistou a classificação em seu grupo, causando uma elevação nessa margem.

Também existe a exceção de uma baixa pontuação que conquistou a vaga. O Operário-PR somou apenas sete pontos em 2023 e mesmo assim ficou em 2º lugar do seu quadrangular, confirmando o acesso. O melhor 2º colocado no histórico tem justamente 10 pontos, pontuação que já não foi o suficiente para o acesso com o Volta Redonda.

A melhor campanha de um 1º colocado é de 13 pontos, já conquistada por Ituano e Brusque, enquanto a pior é de apenas 10 pontos, ocorrida em três diferentes ocasiões de Série C.

Levando em consideração as médias de pontuação durante as edições de quadrangulares no atual formato, os números indicam algo semelhante. A média histórica do 1º lugar é de 11,5 pontos, enquanto a do 2º lugar é de aproximadamente nove pontos (9,1).

Confira todas as pontuações de acesso nos quadrangulares finais da Série C:

1º lugares:

Ituano – 13 pontos (2021)

Brusque – 13 pontos (2023)

Amazonas – 12 pontos (2023)

Mirassol – 12 pontos (2022)

ABC – 12 pontos (2022)

Volta Redonda – 12 pontos (2024)

Tombense – 11 pontos (2021)

Remo – 10 pontos (2020)

Vila Nova – 10 pontos (2020)

Athletic – 10 pontos (2024)

2º lugares:

Botafogo-SP – 10 pontos (2022)

Paysandu – 10 pontos (2023)

Ferroviária – 10 pontos (2024)

Novorizontino – 9 pontos (2021)

Brusque – 9 pontos (2020)

Criciúma – 9 pontos (2021)

Londrina – 9 pontos (2020)

Vitória – 9 pontos (2022)

Remo – 9 pontos (2024)

Operário-PR – 7 pontos (2023)



Sequência do Náutico

A vitória como visitante abriu uma boa margem para o Timbu aproveitar os duelos no estádio dos Aflitos. A equipe ainda joga três vezes em casa, realizando dois jogos na atual sequência de tabela. Neste próximo sábado (13), o Náutico recebe o Guarani e na semana seguinte, receberá a Ponte Preta.