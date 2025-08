Lucas Cardoso e Mateus Silva têm lesões confirmadas e desfalcam o Náutico na Série C

Lucas Cardoso e Mateus Silva, jogadores do Náutico (Rafael Vieira / DP Foto)

O Náutico terá que lidar com dois desfalques importantes para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. O clube confirmou nesta terça-feira (5), através do vice-presidente médico, as lesões do meia-atacante Lucas Cardoso e do zagueiro Mateus Silva. Ambos os atletas deixaram o confronto contra o Retrô ainda no primeiro tempo com queixas de contusão.

Lucas Cardoso foi diagnosticado com uma contusão de maior gravidade. O jogador sofreu uma lesão parcial no ligamento colateral medial do joelho direito. A estimativa para o retorno do meia-atacante é de quatro semanas, dependendo do andamento da recuperação.

Mateus Silva, por sua vez, sofreu uma lesão de menor gravidade. O defensor teve uma contusão de grau 1 na musculatura da coxa esquerda e deve desfalcar o Náutico por aproximadamente 15 dias.

“Ambos (Lucas Cardoso e Mateus Silva) estão em tratamento medicamentoso e já iniciaram o tratamento fisioterápico do clube. Vão ser avaliados diariamente e esperamos que eles voltem o mais rápido possível”, detalhou Múcio Vaz, vice-presidente médico do Náutico.

Com a recuperação ocorrendo dentro do esperado, a expectativa é de que os dois atletas já estejam disponíveis para uma eventual disputa do quadrangular do acesso na Série C. Ambos os jogadores são desfalques confirmados para o duelo do Timbu contra o Londrina no próximo domingo (10), no Paraná, pela 16ª rodada da Terceirona.