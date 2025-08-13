Hélio dos Anjos convoca torcedor para jogo da classificação do Náutico na Série C

Técnico do Náutico, Hélio dos Anjos (Rafael Vieira)

Com a vaga praticamente assegurada na segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico busca confirmar matematicamente o seu lugar no quadrangular de acesso. Para isso, uma simples vitória na próxima rodada será o suficiente. O Timbu recebe o Anápolis no próximo domingo (17), às 19h, no estádio dos Aflitos, em partida válida pela 17ª rodada da Terceirona.

Após o último triunfo frente ao Londrina, o técnico Hélio dos Anjos aproveitou a oportunidade para convocar o torcedor alvirrubro para o confronto que pode garantir essa classificação matemática. O treinador espera casa cheia nos Aflitos e apoio dos alvirrubros para momento importante na disputa da Terceira Divisão.

“Eu quero aproveitar a oportunidade para, mais uma vez, chamar esse torcedor. Que esse torcedor nos ajude como sempre nos ajudou, que nos cobrem dentro de uma coisa equilibrada, que seja realmente um grande parceiro neste momento tão gostoso, tão bonito do Náutico”, enfatizou Hélio.

“Nós precisamos desse torcedor, nós precisamos desse torcedor presente. Precisamos acima de tudo que o clube se una. Esse é o momento, porque nós temos que ser muito mais fortes do que as outras equipes que tem, muitas vezes, até uma estrutura melhor. Mas acima de tudo confiando que teremos lá (Aflitos), no mínimo, 14 mil pessoas, não programando festa, mas programando ver mais uma exibição muito boa da nossa equipe” completou.

Aproveitando a boa fase, o Náutico iniciou as vendas para o duelo contra o Anápolis logo após a vitória sobre o Londrina, no último domingo (10). Com menos de um dia de vendas, o clube já anunciou parcial de 7.524 alvirrubros confirmados para o confronto e que todos os ingressos promocionais já haviam sido esgotados.



Situação na tabela

O Náutico é o atual vice-líder da Série C. O Timbu chegou aos 29 pontos conquistados e tem uma margem de oito pontos em relação ao primeiro time de fora do G8, restando três rodadas para o fim da primeira fase.