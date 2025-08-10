Náutico vence o Londrina com golaço de Mezenga e assume vice-liderança da Série C

O Timbu superou o Tubarão no Estádio do Café pela primeira vez na história e fica próximo de classificação para a próxima fase

Londrina e Náutico se enfrentaram pela 16ª rodada da Série C (Rafael Martins/Londrina EC)

Resultado enorme para o Timbu! O Náutico foi ao Estádio do Café e venceu o Londrina pelo placar de 2 a 0 neste domingo (10), em confronto válido pela 16ª rodada da Série C. O resultado coloca o Alvirrubro na vice-liderança do campeonato e deixa o time cada vez mais próximo de carimbar, de forma antecipada, a vaga para a próxima fase.

Bruno Mezenga, com um golaço, e Marco Antônio marcaram para o Náutico, que chegou a quatro vitórias consecutivas e atingiu a marca de nove jogos de invencibilidade na competição. Foi a primeira vez na história que o Timbu derrotou o Londrina fora de casa.

Na próxima rodada da Série C, a equipe comandada por Hélio dos Anjos enfrenta o Anápolis, nos Aflitos, no domingo (17), às 19h.

O JOGO

Com o Náutico desfalcado, o Londrina tentou se aproveitar das peças que tinha e chegou logo aos dois minutos de partida, obrigando Muriel a fazer uma defesa.

Aos 16 minutos, a equipe paranaense explorou as costas do lateral Raimar, pelo lado esquerdo da defesa do Timbu, e Canela saiu cara a cara com o goleiro, mas pegou mal na bola e mandou por cima da meta.

Um minuto depois, veio um lance esquisito: sem goleiro, Igor Bolt e Bruno Mezenga, praticamente em cima da linha, após uma bola mal rebatida em finalização de Raimar, furaram e desperdiçaram a melhor chance do primeiro tempo.

Em um gramado desgastado, com bate-boca entre jogadores e um confronto pegado valendo a segunda posição do grupo, o ritmo foi caindo. A partida ficou mais truncada e as duas equipes não voltaram a levar perigo, indo para o intervalo com o placar empatado.

SEGUNDO TEMPO

Aos cinco minutos do segundo tempo, novamente com Canela aproveitando o espaço deixado por Raimar, o Londrina chegou pelo lado direito de ataque, mas errou mais uma vez a pontaria e finalizou para fora. O Timbu começou a mexer na equipe e encontrou o caminho do gol.

Aos 18 minutos, após uma bola dividida pelo alto, Bruno Mezenga, de fora da área, acertou uma finalização espetacular de bate-pronto, colocando a bola no ângulo esquerdo de Luiz Daniel e abrindo o placar com um golaço para o Náutico.

A equipe alvirrubra seguiu pressionando e Mezenga quase marcou o segundo, acertando a trave aos 21 minutos. Porém, foi aos 26 que Marco Antônio ampliou o placar. O meia do Timbu subiu livre na área e cabeceou firme para o fundo das redes.

Aos 34 minutos, o Londrina ficou com um a menos após a expulsão de Alison. Já nos acréscimos, o Náutico teve a chance de marcar o terceiro e ampliar a vantagem, mas parou no goleiro Luiz Daniel.

FICHA DA PARTIDA

LONDRINA: Luiz Daniel; Cedric, Yago Lincoln, Wallace e Maurício; Alison, Zé Breno (Caio Rafael) e Eliel (Robson); Canela (Thauan), Quirino (Marco Antônio) e João Tavares (Vitinho). Técnico: Roger Silva.

NÁUTICO: Muriel; Arnaldo (Marcos Ytalo), João Maistro, Carlinhos e Raimar; Auremir (Rayan), Igor Pereira e Marco Antônio; Igor Bolt (Kayon), Hélio Borges e Bruno Mezenga. Técnico: Hélio dos Anjos.

Local: Estádio do Café, em Londrina

Horário: 11h

Árbitro: Tarcisio Flores da Silva (RN)

Assistentes: Luis Carlos de Franca Costa (RN) e Joao Henrique Queiroz Da Silva (RN)

4º Árbitro: Marco Antônio dos Santos Travessolo (PR)

Gols: Bruno Mezenga (18'/2°T) e Marco Antônio (26'/2°T)

Cartões amarelos: Auremir e Hélio Borges (Náutico)

Cartão vermelho: Alison (Londrina)

Público: 4.246

Renda: R$ 62.980,00