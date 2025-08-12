diariodepernambuco.com.br
Náutico
NÁUTICO

Conselho do Náutico aprova uso de valores da Prefeitura do Recife para quitar salários e apoiar RJ

Clube receberá R$ 1 milhão em duas parcelas, com contrapartida de projetos sociais

Gabriel Farias

Publicado: 12/08/2025 às 21:55

Seguir no Google News Seguir

Sede do Náutico, no estádio dos Aflitos/Rafael Vieira / DP Foto

Sede do Náutico, no estádio dos Aflitos (Rafael Vieira / DP Foto)

O Conselho Deliberativo do Náutico comunicou, nesta terça-feira (12), a aprovação para que o Executivo utilize a primeira parcela, no valor de R$ 500 mil, dos recursos oriundos da parceria com a Prefeitura do Recife para a quitação da folha salarial. A segunda parcela, também de R$ 500 mil, será destinada ao processo de Recuperação Judicial do clube.

O Timbu receberá, ao todo, R$ 1 milhão da Prefeitura do Recife, com a liberação viabilizada por meio da Federação Pernambucana de Futebol (FPF). Valores chegam em momento decisivo do clube em busca do acesso à Série B.

Veja também:

Como contrapartida ao recebimento dos recursos públicos, o Náutico deverá realizar projetos sociais nos bairros localizados próximos à sua sede. As ações incluirão atividades esportivas, educacionais e culturais, visando à inclusão e ao fortalecimento do esporte de base. A medida também contempla Santa Cruz e Sport, que estão incluídos nesse repasse milionário vindo do poder municipal.

A iniciativa da Prefeitura do Recife, em parceria com a FPF, busca fortalecer o futebol pernambucano em um momento delicado para os clubes tradicionais da capital. Além de auxiliar no desempenho esportivo, o investimento deve gerar benefícios sociais em comunidades historicamente ligadas às torcidas e às instituições. O projeto estava travado desde janeiro de 2024.

Campeonato Brasileiro , Conselho Deliberativo , Federação Pernambucana de Futebol , Náutico , Prefeitura do Recife , Recuperação judicial , série c
Mais de Náutico
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
WhatsApp DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP