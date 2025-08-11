diariodepernambuco.com.br
Náutico
AFLITOS

Náutico divulga parcial com mais de 7 mil ingressos vendidos para jogo com Anápolis

A parcial foi divulgada nesta segunda-feira (11), apenas um dia após o início das vendas para o duelo nos Aflitos, pela 17ª rodada da Série C

Caio Antunes

Publicado: 11/08/2025 às 15:30

Torcida do Náutico no estádio dos Aflitos/Gabriel França / CNC

Torcida do Náutico no estádio dos Aflitos (Gabriel França / CNC)

Embalado na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico aproveitou a vitória contra o Londrina e já iniciou a venda de ingressos para o próximo compromisso pela competição nacional nos Aflitos. Nesta segunda-feira (11), apenas um dia após o início das vendas, o Timbu já divulgou parcial com 7.524 ingressos vendidos para o duelo contra o Anápolis, no próximo domingo (17), às 19h, pela 17ª rodada da Série C.

O clube alvirrubro anunciou ainda que todos os ingressos promocionais já foram esgotados para o confronto, nos setores Hexa, Vermelho e Caldeirão. Os ingressos seguem sendo comercializados pelo seu preço integral e podem ser adquiridos através do site FutebolCard, para o público geral, e do site maisfieldonordeste, para os sócios.

Confira os valores:

Setor Hexa: R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia-entrada)
Setor Caldeirão: R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia-entrada)
Setor Vermelho: R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia-entrada)
Cadeiras: R$ 120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia-entrada)

 

Torcida do Náutico no estádio dos Aflitos
Sede do Náutico, no estádio dos Aflitos
Vinícius comemora gol com a torcida do Náutico nos Aflitos
Jogadores do Náutico em comemoração de gol
Náutico convoca torcida para os Aflitos
Náutico conta com a adesão do torcedor na campanha

Torcida do Náutico no estádio dos Aflitos (Gabriel França / CNC)
Sede do Náutico, no estádio dos Aflitos (Rafael Vieira / DP Foto)
Vinícius comemora gol com a torcida do Náutico nos Aflitos (Rafael Vieira / DP Foto)
Jogadores do Náutico em comemoração de gol (Rafael Vieira / DP Foto)
Náutico convoca torcida para os Aflitos (Gabriel França / CNC)
Náutico conta com a adesão do torcedor na campanha (Rafael Vieira / DP Foto)

