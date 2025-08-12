Confira quantos pontos faltam para classificação do Náutico na Série C

Restando três rodadas, o Náutico ocupa a 2ª colocação na tabela, com 29 pontos somados até aqui

Delegação do Náutico após vitória sobre o Londrina no Estádio do Café (Reprodução/Redes Sociais/Náutico)

Em grande sequência positiva na Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico confirmou o embalo com vitória sobre o Londrina, fora de casa, na última rodada. O resultado fez os alvirrubros assumirem o 2º lugar na tabela de classificação, com 29 pontos somados, restando apenas três rodadas para o fim da primeira fase da Terceirona.

A atual vantagem da equipe é de oito pontos em relação ao primeiro time de fora do G8, grupo classificatório para o quadrangular de acesso. Como ainda serão disputados mais três jogos, nove pontos estarão em disputa, fazendo com que o Náutico ainda não confirme a vaga matematicamente na segunda fase.

Apesar da matemática ainda não dar a garantia, o Timbu tem uma probabilidade de classificação superior a 99%, segundo o site Chance de Gol. Desde que a Série C é disputada no atual formato, apenas um time não conquistou sua classificação obtendo 29 pontos, pontuação atual do Náutico.

O clube alvirrubro pode confirmar a sua classificação até com uma derrota na próxima rodada. Para depender de suas próprias forças, uma simples vitória contra o Anápolis já garante a equipe no quadrangular de acesso. Um empate também tende a ser o suficiente, dependendo de combinações de resultados.

