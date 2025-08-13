Casa cheia: Sport, Náutico e Santa Cruz têm jogos decisivos em "final de semana prolongado"

Com expectativas de casa cheia, todo o Trio de Ferro atuará em território pernambucano, em diferentes dias

Torcidas de Sport, Náutico e Santa Cruz (Rafael Vieira / DP Foto)

Prolongado até a segunda-feira (18), o próximo final de semana promete ser agitado para o futebol pernambucano e para o território de Pernambuco. Sport, Náutico e Santa Cruz atuarão em seus domínios e com expectativa de casa cheia, em diferentes dias e por distintas competições nacionais.

Abrindo o fim de semana, o Sport recebe o São Paulo no sábado (16), às 18h30, na Ilha do Retiro. Com a primeira vitória da equipe na Série A e evolução nos últimos jogos, a expectativa é de que o torcedor rubro-negro compareça em grande número para o duelo pela 20ª rodada da elite nacional. Até o momento, 12 mil ingressos já foram vendidos para o confronto.No domingo (17) é a vez doentrar em campo. O Timbu recebe o Anápolis, às 19h, no estádio dos Aflitos, pela 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Com o time embalado em uma grande sequência positiva, ocupando o 2º lugar na tabela e podendo confirmar classificação para a próxima fase, o torcedor alvirrubro deverá comparecer em peso. Mais de 7 mil ingressos foram comercializados com apenas um dia de vendas para o confronto nos Aflitos.O agitado final de semana terá uma prorrogação. Já na segunda-feira (18), oentra em campo em partida decisiva pela Série D do Brasileiro. A Cobra Coral recebe o Altos, às 20h30, na Arena de Pernambuco, em partida de ida das oitavas de final da Quarta Divisão. Devido à busca por alteração na data, o Santa Cruz só iniciou a venda de ingressos na noite desta terça (12).

Os torcedores do Trio de Ferro demonstrarão mais um ato de apoio aos seus clubes. Com disputas e objetivos distintos na disputa do Campeonato Brasileiro, os três grandes buscam fazer valer o fator casa e terão atmosfera a favor para triunfarem em seus decisivos duelos.



Jogos no mesmo dia

Considerando a partida na segunda-feira desfavorável para o clube, o Santa Cruz tentou viabilizar para o seu jogo também acontecer no final de semana, sobretudo no domingo. Com o final de semana já ocupado por Sport e Náutico, a CBF fez a opção por comportar o jogo da Cobra Coral para o dia posterior aos rivais.

A ideia de mudança não foi aceita pelos órgãos de segurança pública, que alegaram não garantir segurança para dois jogos no mesmo dia na Região Metropolitana do Recife. A recusa manteve o jogo do Santa Cruz para o dia posterior ao final de semana e o Trio de Ferro atuando em dias seguintes um ao outro.