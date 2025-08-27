Com titulares devendo ser preservados, jogo contra o Ituano marca novas chances no ataque do Náutico

Os recém-chegados Igor Bolt e Samuel Otusanya podem ganhar oportunidades, em meio a momento de preservação dos titulares da posição

Samuel Otusanya e Igor Bolt, atacantes do Náutico (Gabriel França / CNC)

A última rodada da primeira fase da Série C pode ser de oportunidades no Náutico. Com a expectativa da comissão técnica preservar alguns atletas, por questões físicas ou de acúmulo cartões amarelos, jogadores considerados reservas podem ganhar uma valiosa oportunidade. Esse caso acontece no ataque alvirrubro para o duelo contra o Ituano do próximo sábado (30), às 17h, no estádio dos Aflitos.

Com os principais nomes da posição de centroavante Bruno Mezenga e Paulo Sérgio podendo ser poupados, os recém-chegados Igor Bolt e Samuel Otusanya podem ser promovidos ao time titular. Com a classificação já garantida para o quadrangular de acesso, Hélio dos Anjos não deve arriscar em utilizar o camisa nove e o camisa 80, visto que ambos estão pendurados por cartões amarelos.

A preservação se concretizando, Samuel Otusanya largaria na frente por estar mais habituado a jogar na referência de ataque. O nigeriano retornou ao Náutico em pouco tempo e vai apenas para a sua segunda partida no duelo frente ao Ituano. Sam foi acionado aos 21 minutos do segundo tempo no jogo com o São Bernardo e ainda carece de um maior entrosamento com o elenco comandado por Hélio dos Anjos.

O atacante africano, porém, já está habituado nos Aflitos, já que veio para a segunda passagem só nesta temporada. Otusanya chegou como um nome aprovado pelo treinador alvirrubro, que procurava um atacante que pudesse atuar pelo centro e tivesse características de velocidade.

Igor Bolt também foi uma contratação recente do Timbu, mas já conta com um período maior no clube. O atacante já realizou quatro partidas nesta Série C, incluindo uma titularidade frente ao Londrina. Bolt também já balançou as redes na vitória do Náutico sobre o Anápolis, por 1 a 0.

Desde a sua chegada vindo da Ferroviária, Igor Bolt vem sendo bastante utilizado pelo técnico Hélio dos Anjos, sendo acionado em todas as partidas possíveis. O jogador já mostrou uma rápida adaptação ao Timbu e pode trazer características diferentes como camisa nove, já que é um jogador originalmente de lado de campo.

Ambas as contratações recentes chegaram para dar mais opções ao ataque do Náutico. Tendo em Paulo Sérgio e Bruno Mezenga duas referências mais fixas na área, Sam e Bolt surgem como opções de uma maior mobilidade e vitalidade física. O jogo frente ao Ituano pode demonstrar a força do elenco alvirrubro, nas vésperas do início da disputa do quadrangular de acesso para a Segunda Divisão.