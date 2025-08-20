Igor Bolt celebra início com gol pelo Náutico: "Me sentindo em casa"

Igor Bolt, atacante do Náutico (Rafael Vieira/DP Foto)

O início do atacante Igor Bolt não poderia ter sido melhor pelo Náutico. Recém-chegado, o atleta fez o gol da vitória do Timbu sobre o Anápolis por 1 a 0, no último domingo (17), no estádio dos Aflitos. Bolt balançou as redes ao ser acionado durante o segundo tempo, em apenas sua terceira partida no Náutico.

Em entrevista coletiva, o atacante celebrou o início de trajetória com a camisa alvirrubra e detalhou o lance do seu primeiro gol. Chegando em uma equipe embalada na disputa da Série C, Igor Bolt revelou já se sentir em casa e com cada vez mais ritmo de jogo para ajudar o clube rumo ao acesso à Série B.

“Feliz demais por marcar pela primeira vez com essa camisa. Estava trabalhando e antes do jogo estava até comentando que era um dia bom para fazer um gol diante da torcida. E ali, quando o Vinícius fez o movimento, eu já pensei logo em antecipar o zagueiro, para caso a bola viesse no chão eu concluir, mas ela subiu um pouquinho e ficou na medida certa para colocar o peito e a bola entrar para o gol”, destacou Igor Bolt.

“Estou me sentindo em casa desde o dia que eu cheguei na verdade, porque todo mundo me recebeu bem. Essas três semanas de trabalho eu ganhei mais ritmo de jogo com os treinos do professor. Estou me adaptando ainda, já estou bem melhor, mas até o quadrangular e os jogos decisivos eu vou estar 100%”, completou.

O atleta alvirrubro também destacou a sequência do Náutico na Terceira Divisão nacional. Já classificado ao quadrangular de acesso, o Timbu ainda tem dois jogos para concluir a primeira fase da competição e assegurar boa colocação para a segunda etapa do campeonato. Atualmente os alvirrubros são o 2º colocado, com 32 pontos conquistados.

“Conseguimos a classificação com duas rodadas, mas foi só um alívio, foi o primeiro passo. Tinha dois anos que o clube não classificava, mas só pensamos nisso no domingo depois do jogo. A partir de hoje a gente já está pensando no São Bernardo, porque faltam dois jogos ainda. Manter nosso modelo de jogo, manter a invencibilidade, se possível não tomar gol e evoluir cada vez mais para chegar no quadrangular bem mais forte”, externou o atacante.