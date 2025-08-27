Náutico inicia venda de ingressos para jogo contra o Ituano nos Aflitos
O Náutico divulgou a abertura das vendas para o duelo do próximo sábado (30), às 17h, pela última rodada da primeira fase da Série C
Publicado: 27/08/2025 às 13:58
Recife, PE, 17/08/2025 - NÁUTICO X ANAPOLIS - Na noite deste domingo(17), a equipe do Náutico recebeu a equipe do Anápolis pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 no estádio dos Aflitos. Torcida do Náutico (Rafael Vieira)
Mais uma vez com valores promocionais, o Náutico divulgou na última terça-feira (26) o início da venda de ingressos para o duelo contra o Ituano nos Aflitos. O Timbu recebe a equipe paulista no próximo sábado (30), às 17h, pela 19ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C.
Os ingressos promocionais estão custando entre R$ 15 e R$ 20 e têm um limite de 2 mil entradas por setor. O torcedor alvirrubro pode adquirir o seu ingresso através do site da FutebolCard, para o público geral, e do site maisfieldonordeste, para os sócios.
Com valores promocionais e a grande fase do time em campo, a expectativa é de um bom público no estádio dos Aflitos. Já classificado ao quadrangular de acesso, o Náutico ainda busca confirmar boa colocação contra o Ituano e chegar com a moral alta para a disputa final rumo ao acesso à Segunda Divisão nacional.
Confira os valores dos ingressos:
Setor Caldeirão: R$ 15 (promocional), R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada)
Setor Hexa: R$ 15 (promocional), R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada)
Setor Vermelho: R$ 20 (promocional), R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada)
Cadeiras: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia-entrada)
SÁBADO é dia de provar MAIS UMA VEZ que nos AFLITOS ninguém joga sozinho. Pra encher o CALDEIRÃO, olha a chance:
???? R$ 15 – SETOR CALDEIRÃO
???? R$ 15 – SETOR HEXA
???? R$ 20 – SETOR… pic.twitter.com/bo7WZgHnXc