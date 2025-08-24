Náutico arranca empate com São Bernardo e mantém invencibilidade na Série C

Já classificado para a 2ª fase, Náutico chegou aos 33 pontos e se manteve na segunda colocação

Náutico empatou com o São Bernardo (Janes Carvalho/Onzex Press)

Em jogo muito movimentado, o Náutico empatou por 1 a 1 com o São Bernardo neste domingo (24), no estádio Primeiro de Maio (SP), pela 18ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida seria sábado (23), mas foi transferida por conta do problema no avião que levaria a delegação alvirrubra para São Paulo na sexta-feira.

Os dois gols foram marcados no segundo tempo. Foguinho abriu o placar para os paulistas aos seis minutos, mas Marco Antônio deixou tudo igual aos 23.

O Timbu chegou aos 33 pontos e se manteve na segunda colocação. Já classificado para a 2ª fase, o Náutico vai encerrar sua participação na 1ª fase contra o Ituano, sábado (30), nos Aflitos. O Alvirrubro aumentou a invencibilidade na Terceirona para 11 jogos, com sete vitórias e quatro empates nesse período. O time voltou a levar um gol após oito jogos.

É GOL É GOL É GOL É GOL É GOL É GOL É GOL É GOL É GOL É GOL É GOL É GOL É GOL É GOL É GOL É GOL É GOL É GOL É GOL É GOL É GOL ??????????????



MAAAAAAAAAAAAAAARCO ANTÔNIOOOOOO!!!! 1x1 pic.twitter.com/hrVO6iSG9D — Náutico (@nauticope) August 24, 2025

O JOGO

O técnico Hélio dos Anjos não pode contar com três titulares, o goleiro Muriel, o zagueiro Mateus Silva e o atacante Paulo Sérgio. Sem surpresas, Wellerson, João Maistro e Bruno Mezenga foram os substitutos. O Náutico começou o jogo dando susto na sua torcida. Logo no primeiro minuto, o goleiro Wellerson saiu jogando errado e Foguinho arriscou de fora da área, com a bola raspando a trave. Aos seis, Felipe Azevedo (ex-Sport) arrancou pela esquerda e bateu com perigo, por cima da meta alvirrubra.

Aos poucos, o Timbu foi controlando o ímpeto do Tigre e também criou uma boa chance de abrir o placar. Aos 14, Hélio Borges cruzou, Bruno Mezenga dominou, girou e bateu firme. Mas a bola subiu um pouco mais do que deveria. Logo depois, Patrick Allan acertou um petardo de fora da área, mas a bola saiu, assustando o goleiro Júnior Oliveira.

As duas equipes diminuíram o ritmo, mas com o passar do tempo, o time pernambucano foi dominando o meio de campo. Aos 31, em jogada trabalhada com Patrick Allan, Marco Antônio bateu colocado e o goleiro Júnior Oliveira se esticou todo para espalmar. A resposta dos paulistas foi com João Paulo (ex-Santa Cruz), que bateu de fora da área e a bola foi para fora. E, mesmo com muitas chances criadas pelos dois lados, o primeiro tempo acabou sem gols.

SEGUNDO TEMPO

As duas equipes voltaram sem mudanças para o segundo tempo. O que foi alterado foi o placar. Aos seis minutos, Wellerson defendeu o chute de Felipe Azevedo, mas no rebote Foguinho empurrou para o fundo da rede. São Bernardo 1 a 0.

Atrás no placar, o técnico Hélio dos Anjos fez mudanças na equipe. Primeiro, Wenderson e Igor Bolt entraram no lugar de Igor Pereira e Patrick Allan. Depois, Raimar e Otusanya substituíram Igor Fernandes e Hélio Borges. O Timbu melhorou e chegou ao empate aos 23. Vinícius cruzou, a bola bateu na trave e Marco Antônio empurrou para o gol: 1 a 1.

Os dois times seguiram procurando o gol da vitória, mas o placar não foi mais alterado no estádio Primeiro de Maio.

FICHA DA PARTIDA

SÃO BERNARDO 1X1 NÁUTICO

São Bernardo: Júnior Oliveira; Léo Duarte, Matheus Salustiano, Augusto e Pará; Foguinho, Dudu Miraíma (Emerson Santos) e João Paulo; Victor Andrade (Silas), Felipe Garcia (Rodolfo) e Felipe Azevedo (Echaporã). Técnico: Ricardo Catalá.

Náutico: Wellerson; Arnaldo, João Maistro, Carlinhos e Igor Fernandes (Raimar); Igor Pereira (Wenderson), Marco Antônio (Samuel) e Patrick Allan (Igor Bolt); Vinícius, Hélio Borges (Otusanya) e Bruno Mezenga. Técnico: Hélio dos Anjos.

Local: Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo dos Campos (SP).

Árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES).

Assistentes: Pedro Amorim de Freitas e Arthur Pancieri Pires (ambos do ES).

Gols: Foguinho (6'/2º); Marco Antônio (23'/2º).

Amarelos: Léo Duarte (SAO); Igor Pereira, Marco Antônio e Raimar (NAU)