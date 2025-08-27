Classificado, Marco Antônio prega foco do Náutico na última rodada da 1ª fase da Série C

O volante do Náutico destacou preparação da equipe exclusiva para o jogo contra o Ituano, antes de chegar ao quadrangular de acesso

Marco Antônio, volante do Náutico (Gabriel França / CNC)

Com a classificação garantida para o quadrangular do acesso e apenas lutando por uma boa colocação na rodada final da primeira fase da Série C, o Náutico recebe o Ituano neste sábado (30), às 17h, no estádio dos Aflitos. O jogo será decisivo para o rival alvirrubro, que ainda luta para garantir vaga no G8 e, consequentemente, na segunda fase.

Em entrevista coletiva, o volante Marco Antônio pregou o foco exclusivo do elenco do Timbu para fechar a fase regular da competição nacional. O atleta ressaltou que a equipe entrará em campo contra o Ituano pela evolução do trabalho e pelo torcedor, que promete levar um bom público aos Aflitos.

“A comissão (técnica) ainda nem tocou no assunto da segunda fase. É importante seguir o processo, jogo a jogo, treino a treino. A gente está exclusivamente focado para jogar contra o Ituano. Vai ser uma semana boa, como todas as outras, trabalhando forte para buscar a vitória”, destacou Marco Antônio.

“Como para eles não vai ser jogo “morto”, para nós muito menos. Nós estamos jogando diante do nosso torcedor e pela nossa evolução. Se eles estão chegando para classificar ou não, isso é problema deles. Temos que focar em nós, como estamos focando em todo o campeonato, e tenho certeza de que a gente vai fazer um grande jogo”, completou.

O volante alvirrubro também falou sobre a sua atual fase artilheira. O camisa oito do Náutico foi o autor do gol de empate por 1 a 1 contra o São Bernardo e chegou na marca de cinco gols marcados nesta Série C, se isolando ainda mais como o principal artilheiro dos alvirrubros.

“Feliz por mais um gol, contei um pouco com a sorte nesse jogo, sobrou no meu pé. Mas ela só sobra para quem está ali e é uma coisa que o Guilherme (dos Anjos) me cobra bastante: pisar na área. A gente treina toda semana preenchimento dentro da área e pude ser feliz e marcar mais um gol”, disse o volante do Náutico.