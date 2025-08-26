Náutico tem lista de sete jogadores pendurados para última rodada da 1ª fase da Série C

O Timbu recebe o Ituano no próximo sábado (30) e terá atenção redobrada nos jogadores com potencial de suspensão

Elenco do Náutico em treino no CT Wilson Campos (Gabriel França / CNC)

Já classificado para o quadrangular de acesso, o Náutico precisará redobrar a sua atenção para outros quesitos na última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C. O Timbu recebe o Ituano no próximo sábado (30), nos Aflitos, e chega ao duelo com uma longa lista de jogadores pendurados.

Ao total, sete atletas alvirrubros já acumularam dois cartões amarelos e se forem advertidos no próximo jogo, desfalcam a equipe na primeira rodada do quadrangular de acesso. A lista inclui os goleiros Muriel e Wellerson, os zagueiros João Maistro e Rayan, o lateral Arnaldo, além dos atacantes Bruno Mezenga e Paulo Sérgio.

Vale lembrar que os cartões amarelos serão zerados para a segunda fase da Terceirona. Com isso, os jogadores do elenco que escaparem de serem advertidos contra o rival paulista, automaticamente têm seus cartões zerados para o quadrangular final.

Para não correr riscos, a comissão técnica alvirrubra deverá poupar os atletas pendurados. Da lista, apenas o goleiro Wellerson deve ser titular, devido à recuperação de um problema físico de Muriel. O Náutico já não terá contra o Ituano o volante Wenderson, suspenso pelo acúmulo de cartões.

O Náutico deve utilizar cautela para o jogo do próximo sábado. Apesar de ainda buscar uma boa colocação na tabela, a expectativa é que jogadores possam ser poupados por riscos de suspensão ou questões físicas.