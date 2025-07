Vinícius defende desempenho pelo Náutico antes de gol marcado: "Função tática"

O atacante marcou pela primeira vez no seu retorno ao Náutico na partida contra o Caxias

Vinícius, atacante do Náutico (Rafael Vieira / DP Foto)

Após 16 jogos desde o seu retorno ao Náutico, o atacante Vinícius fez o seu primeiro gol na volta aos Aflitos. O atleta marcou o segundo gol na vitória alvirrubra sobre o Caxias, na última segunda-feira (21), pela Série C do Campeonato Brasileiro.

Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (23), Vinícius falou sobre ter balançado as redes pela primeira vez pelo Timbu. O atacante defendeu seu desempenho anterior ao gol marcado, destacando que vinha realizando bem os trabalhos do dia a dia e cumprindo funções mais táticas.

“Estou aqui desde que eu cheguei trabalhando muito forte. O gol iria sair naturalmente, eu estou aqui trabalhando todos os dias. Mas o torcedor só vê o resultado e o gol, o trabalho do dia a dia fica aqui entre a gente. O trabalho está sendo muito bem feito no dia a dia”, falou Vinícius.

“Estou muito feliz por ter feito o gol, sei da minha responsabilidade e da minha importância. Esse gol sim ajuda. Recomeço eu posso dizer só na questão dos gols, mas na questão do Vinícius mesmo, o trabalho vem sendo feito todo dia, toda semana. Eu fiz um jogo mais perto do gol, nos outros jogos eu não estava nem finalizando. O trabalho está sendo feito há muito tempo. Eu estou tendo essa função tática um pouco diferente daquela minha função mais agressiva, há um bom tempo”, completou.

O atleta alvirrubro também projetou a sequência de Série C da equipe. O Timbu tem seis rodadas restantes na primeira fase para buscar uma vaga no G8 e, consequentemente, no quadrangular de acesso.

“A gente projeta a classificação. A pontuação, a gente como atleta fica sonhando alto e trabalha para conquistar a pontuação mais alta possível. Eu sou muito do jogo a jogo, claro que eu quero classificar em 1º lugar, mas eu sou muito do jogo a jogo. Nós tínhamos uma final que era contra o Caxias, conquistamos a vitória muito importante para nós, alcançamos uma pontuação boa e estamos dentro da zona de classificação. E temos outra final agora contra o Guarani, nós temos que ir lá pontuar e buscar a vitória”, destacou o atacante.

Próximo compromisso

O Náutico já volta a campo no próximo sábado (26) pela Terceira Divisão nacional. Os alvirrubros visitam o Guarani, em Capinas, pela 14ª rodada da Série C