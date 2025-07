Hélio dos Anjos evita projeção e prega otimismo para acesso do Náutico na Série C

Hélio dos Anjos, técnico do Náutico (Rafael Vieira / DP Foto)

Conquistando uma sequência de seis jogos de invencibilidade e se consolidando dentro do G8 da Série C, atualmente em 6º lugar e com 20 pontos conquistados, o Náutico começa a projetar a sua pontuação necessária para se garantir na segunda fase da competição nacional. Após a vitória sobre o Caxias, agora restam seis jogos para o Timbu fechar a primeira fase, sendo três nos Aflitos e três como visitante.

Em entrevista ao programa Léo Medrado & Traíras, no YouTube, o técnico Hélio dos Anjos revelou não realizar contas para os jogos restantes nesta fase da Série C. O treinador alvirrubro destacou o equilíbrio no desempenho da equipe, principalmente em jogos fora de casa, para conquistar vaga no quadrangular de acesso.

“Desde que eu cheguei, a gente trabalha jogo a jogo. Nós não projetamos nada, não ficamos projetando chegar a alguma pontuação. A nossa realidade é o próximo jogo, os três pontos, que se conseguir vai ser algo altamente positivo. Mas a gente já está começando a ter um equilíbrio muito grande nas atuações fora de casa”, disse Hélio doe Anjos.

O comandante também falou sobre as dificuldades que ainda irão aparecer na competição, mas pregou otimismo com o acesso do clube para a Série B do Campeonato Brasileiro.

“Vou ter uma oportunidade muito grande, com fé em Deus, de festejar um acesso com o Náutico. Eu sou muito empolgado, eu transmito coisas positivas e parece que eu estou viajando, mas não. Nós vamos sofrer, a atuação de ontem foi maravilhosa, mas podemos não jogar a mesma coisa contra o Guarani. Eu sei que eu vou errar, eu sei que meus jogadores vão errar. Eu gosto de fazer as pessoas acreditarem e é isso que está me deixando feliz aqui, que estou fazendo uma torcida sonhar. Essa empolgação é com muito pês no chão. São 40 anos de futebol e não vai ser um bom momento que vai fazer com que a gente esteja pensando que somos os melhores”, externou o treinador.

Próximo compromisso

De olho em aumentar ainda mais a sua vantagem dentro do grupo classificatório na Terceira Divisão, o Náutico visita o Guarani no próximo sábado (26), em Campinas, pela 14ª rodada da competição nacional.