Técnico do Náutico espera ao menos duas contratações para a sequência da Série C

Náutico buscará novas contratações (Rafael Vieira / DP Foto)

Em meio à disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, entrando na reta final da primeira fase, o Náutico ainda deve ir ao mercado para buscar reforços para o seu elenco. Com a janela de transferências aberta, o Timbu deve se reforçar com mais dois jogadores para o sistema ofensivo, segundo o técnico Hélio dos Anjos.

Em entrevista ao programa Léo Medrado & Traíras, na última terça-feira (22), o treinador alvirrubro falou sobre o seu nível de satisfação com o elenco atual. Hélio disse esperar mais duas contratações para fechar o seu plantel na disputa da Terceira Divisão, sendo um atacante de lado de campo e um centroavante as posições buscadas.

“Eu espero ter duas contratações. Eu espero um atacante de meio e eu ainda bato em cima de mais um atacante de beirada. Esses dois jogadores seriam muito importantes para a gente. A beirada nossa e um atacante central de mobilidade seriam importantes para circunstâncias de jogo”, disse o treinador.

Vale lembrar que o Náutico chegou a negociar um possível retorno do atacante Samuel Otusanya. O atleta nigeriano pertence ao Criciúma e poderia ser emprestado aos alvirrubros até o final da temporada, mas o acordo não seguiu adiante. Otusanya, inclusive, chegou a ser elogiado por Hélio dos Anjos em meio às negociações.

Com a atual janela de transferências aberta desde o dia 10 de julho, o Náutico fez apenas uma movimentação até aqui. O Timbu anunciou o atacante Lucas Cardoso, por empréstimo do Cuiabá. A expectativa é de que os possíveis novos reforços possam chegar brevemente, para já auxiliar o time na busca por vaga no quadrangular de acesso da Série C.