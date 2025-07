Náutico vence o líder Caxias nos Aflitos e assume a 6ª posição na Série C

Náutico vence o Caxias pela Série C (Rafael Vieira / DP Foto)

De olho no acesso, o Náutico se mantém no G8 da Série C do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira (21), a equipe alvirrubra venceu o líder Caxias por 2 a 0, nos Aflitos, e assumiu a 6ª posição na tabela da Terceirona. Os gols do Timbu aconteceram já no segundo tempo, com Paulo Sérgio e Vinícius indo as redes.

O resultado fez os pernambucanos chegarem a 20 pontos conquistados na tabela da Terceira Divisão. O Náutico abriu uma vantagem de dois pontos em relação ao primeiro time de fora do G8. O Caxias, por sua vez, mantém a liderança, com 27 pontos somados até aqui.

O próximo compromisso alvirrubro acontece já no próximo sábado (26), quando a equipe visita o Guarani, às 17h, em Campinas. O clube gaúcho receberá a Ponte Preta no próximo domingo (27), no estádio Centenário.

O jogo



Com mudanças promovidas pelo técnico Hélio dos Anjos no sistema ofensivo, o Náutico iniciou o duelo com uma maior posse de bola, buscando ser protagonista das ações ofensivas. O Caxias, por sua vez, apostou em um jogo mais direto, com velocidade para chegar ao campo de ataque.



A equipe visitante passou a ser mais frequente no campo de defesa alvirrubro, porém sem chances claras de gol. A primeira boa chegada do Náutico aconteceu apenas aos 27 minutos da primeira etapa. Em boa jogada pelo lado com Lucas Cardoso, Paulo Sérgio recebeu cruzamento e cabeceou fraco para a defesa do goleiro Thiago Coelho



O Caxias respondeu e com 30 minutos, o atacante Eduardo Melo roubou a bola no campo de defesa do Timbu e finalizou por cima da meta de Muriel. A chance mais perigosa do Náutico na primeira etapa aconteceu aos 34 minutos. Após jogada individual, Hélio Borges finalizou chute colocado de fora da área, rente à trave do gol do Caxias.



Apesar da pequena melhora ofensiva do Náutico na reta final, o primeiro tempo chegou ao fim com poucas oportunidades de gol. O duelo na primeira etapa foi marcado por um jogo faltoso e com muita disputa nos Aflitos, com mais transpiração do que inspiração.



Segundo tempo

O Náutico retornou para a segunda etapa já com uma boa chance de gol. Com apenas quatro minutos, Marco Antônio avançou pelo lado do campo e achou cruzamento para Lucas Cardoso, que não concluiu bem a trama ofensiva.

O promissor início de segundo tempo alvirrubro foi coroado. Na marca dos 13 minutos, Hélio Borges cobrou escanteio com categoria e Paulo Sérgio apareceu na área para cabecear no canto do goleiro, abrindo o marcador para o Timbu no duelo.

O Náutico aproveitou o embalo do gol marcado e aumentou ainda mais o seu volume ofensivo. Quatro minutos após o primeiro gol, o Timbu chegou a novamente ir as redes, porém o gol do zagueiro Mateus Silva foi anulado. Na marca dos 22 minutos foi a vez de Vinícius finalizar com perigo e parar no goleiro Thiago Coelho.

O Caxias respondeu e quase chegou ao empate também em lance de escanteio. Com 28 minutos, Welder acertou cabeçada para fora após bola parada. Apesar da chegada, o Náutico continuou com mais presença no campo ofensivo.

Com 38 minutos, o clube alvirrubro conseguiu chegar ao gol para matar o jogo. Vinícius recebeu sobra de bola de dentro da área e finalizou com desvio na defesa grená, fazendo a bola morrer no fundo das redes.





Ficha do jogo



Náutico: 2

Muriel, Arnaldo, Mateus Silva, Carlinhos e Igor Fernandes; Igor Pereira, Marco Antônio (Auremir) e Lucas Cardoso (Patrick Allan); Vinícius, Hélio Borges e Paulo Sérgio (Bruno Mezenga). Técnico: Hélio dos Anjos.



Caxias: 0

Thiago Coelho, Thiago Ennes, Lucas Cunha, Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes, Mantuan (Yann Rolim) Tomas Bastos; Iago, Calyson (Jonathan Ribeiro) Eduardo Melo (Welder). Técnico: Júnior Rocha.



Local: Aflitos



Árbitro: Angleison Marcos Vieira Monteiro (RO)

Assistentes: Adenilson de Souza Barros e Joverton Wesley De Souza Lima (ambos de RO)



Gols: Paulo Sérgio (13’ / 2T) e Vinícius (38' / 2T)



Cartões amarelos: Vini Guedes (Caxias); Igor Fernandes, Igor Pereira (Náutico)

Público: 8.539

Renda: R$ 141.231,00