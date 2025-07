Com um pouco mais de três meses de trabalho, Hélio dos Anjos promove grandes mudanças no Náutico

O treinador do Náutico foi anunciado no dia 15 de abril e mudou as perspectivas alvirrubras com o desenvolvimento do trabalho

Hélio dos Anjos, treinador do Náutico (Rafael Vieira / DP Foto)

Completando mais de três meses de trabalho frente ao Náutico, o técnico Hélio dos Anjos celebrou marca com uma grande vitória sobre o líder Caxias, que colocou o clube alvirrubro na 6ª posição da Série C. Anunciado no dia 15 de abril, o técnico do Náutico promoveu grandes mudanças no clube desde então.

Chegando para uma nova passagem pelos Aflitos em um momento de turbulência, Hélio conseguiu contornar a situação com o desenvolvimento do trabalho, mudando, inclusive, as perspectivas alvirrubras.

Assumindo o Timbu após uma eliminação nas quartas de final do Pernambucano e uma derrota na estreia da Série C, para o modesto Itabaiana, Hélio dos Anjos evoluiu o clube em campo e ainda auxiliou em fatores fora das quatro linhas.

Situação em campo

O primeiro ponto mais notável do trabalho de Hélio foi a consistência defensiva que o Náutico passou a mostrar. O clube alvirrubro tem apenas seis gols sofridos após 13 rodadas de Série C. Considerando que o comandante não era o treinador na derrota de 2 a 1 para o Itabaiana, o Náutico sofreu apenas quatro gols em 12 jogos com Hélio doe Anjos, uma média de um gol a cada três jogos.

Ainda com algumas oscilações no meio do caminho, o Timbu conseguiu a consistência necessária para entrar no G8 da Terceira Divisão, grupo classificatório para o quadrangular de acesso. Considerando apenas a Série C, o Náutico vem de uma invencibilidade de três vitórias e três empates nos últimos seis jogos.

Ainda evidenciando a força defensiva, os alvirrubros estão há expressivos quatro jogos sem ser vazados. O time sofreu apenas um gol nos últimos seis jogos pela Terceirona.

Mercado de contratações

Outro fator de evolução notável com o trabalho de Hélio foi o mercado feito pelo Náutico. O treinador participou das contratações para fortalecer o elenco alvirrubro, que passava por dificuldades no início da Série C.

Hélio dos Anjos, inclusive, que indicou a contratação do zagueiro Matheus Silva. O defensor trabalhou junto com o treinador na Ponte Preta e hoje é titular da defesa alvirrubra.

Fatores extracampo

O técnico do Náutico ainda precisou lidar com questões extracampo. A comissão técnica alvirrubra participou de trabalhos para promover melhorias na estrutura do clube, admitindo precariedade nos equipamentos que o Timbu tinha a disposição.

Com bastidores e clima política conturbado, também coube a Hélio opinar sobre a política do Náutico, apelando para um pedido do clube não ser inviabilizado financeiramente.

O treinador ainda lidou com questões de atrasos salariais, realizando um trabalho de blindagem do elenco. Junto da sua comissão técnica, coube a Hélio não deixar refletir o clima interno tumultuado para dentro de campo, onde o time deslanchou para uma boa fase.