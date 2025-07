Vinícius celebra vitória do Náutico e fala sobre gol marcado: "Gosto da cobrança"

Vinícius, atacante e camisa 7 do Náutico (Rafael Vieira / DP Foto)

O Náutico conquistou nesta segunda-feira (21) uma importante vitória para a sequência da Série C. A equipe venceu o líder Caxias por 2 a 0 e assumiu a 6ª posição na tabela, abrindo dois pontos de vantagem dentro do G8. O triunfo também teve destaque para Vinícius, que marcou o segundo gol do duelo e balançou as redes pela primeira vez no retorno ao Timbu.

Em entrevista após a partida, o atacante falou sobre o resultado conquistado pelos alvirrubros, projetando objetivos maiores na sequência da Terceira Divisão. Vinícius também falou sobre o jejum sem balançar as redes e a cobrança que vem recebendo.

“Eu sou atacante. Por mais que a função ali é mais de armação e de criar jogadas, eu preciso fazer gol. Eu fico muito feliz, porque o gol é que ajuda o time a ganhar o jogo. Eu não gosto de falar muito para não parecer que estou dando desculpa, mas eu tive uma lesão que me atrapalhou um pouco. Muito feliz em ajudar o time e a vitória é o mais importante nessa nossa trajetória. E não acaba aqui não, porque o nosso objetivo é muito maior do que só uma vitória”, disse Vinicius.

“Errei duas bolas ali que quando é o Vinícius parece uma coisa. Mas é isso mesmo, o pessoal tem que me cobrar mesmo, porque eu tenho qualidade para entregar. Eu já mostrei isso e eu gosto disso. Gosto da cobrança, como diz o professor Hélio, é uma honra essa pressão e essa cobrança”, completou.