Apresentado pelo Náutico, Lucas Cardoso destaca versatilidade

Lucas Cardoso, nova contratação do Náutico (Gabriel França / CNC)

O Náutico apresentou oficialmente, na última quarta-feira (16), o reforço do atacante Lucas Cardoso. O atleta chega por empréstimo ao Timbu até o final da temporada, vindo do Cuiabá.

Em sua apresentação, a nova contratação alvirrubra destacou a sua versatilidade para contribuir com a equipe na Série C do Campeonato Brasileiro. Lucas Cardoso disse ter facilidade para atuar em diferentes posições no ataque e ressaltou experiência em diferentes funções na carreira.

“No início da minha carreira eu comecei como segundo volante, meia. De lá para cá, eu vim atuando em algumas posições. Por uma qualidade um pouquinho elevada, conseguia jogar tanto de um lado quanto de outro, de falso nove, de nove e de meia”, destacou Lucas Cardoso.

“Jogando de ponta eu me sinto à vontade também - tanto ponta quanto meia. Estou apto para jogar em qualquer posição aqui. O que o treinador precisar, eu vou estar querendo ajudar”,’ completou.

O atleta também falou a sua contribuição para o sistema ofensivo alvirrubro, que vem sofrendo na disputa da Terceira Divisão. Dono da melhor defesa do campeonato, de maneira isolada, o Náutico tem oscilações em seu ataque para buscar a consistência ideal.

“Vejo que o futebol não se divide em setores. Tanto os atacantes quanto os defensores, atacam junto e defendem junto. Então acredito que a defesa está sólida, porque o atacante também ajuda. Acredito que lá na frente é coisa do último terço. Estou aqui para ajudar no que for preciso”, falou o recém-chegado.

