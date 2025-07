Náutico chega ao terceiro jogo seguido sem sofrer gols e se isola como a melhor defesa da Série C

Muriel, goleiro do Náutico (@leopivafoto)

O empate por 0 a 0 frente ao Figueirense, no último domingo (13), fez o Náutico elevar ainda mais os seus ótimos números defensivos na disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. O duelo no Orlando Scarpelli foi o terceiro seguido que o clube não sofreu gols, se isolando como a melhor defesa da Terceira Divisão.



A sequência de jogos sem ser vazado do clube alvirrubro começou diante do Tombense, com uma vitória por 2 a 0 fora de casa. No duelo nos Aflitos frente ao Floresta, o Náutico também passou com a baliza ilesa.Analisando um recorte mais amplo dos últimos cinco jogos pela Terceirona, o Timbu sofreu gol apenas em uma oportunidade. O único tento sofrido pela equipe aconteceu justamente em uma vitória, diante do Maringá nos Aflitos.Após 12 rodadas de Série C, os pernambucanos seguem com apenas seis gols sofridos, com uma expressiva média de um gol sofrido a cada dois jogos. Para se ter a comparação, a segunda melhor defesa da competição já tem oito gols sofridos. O posto da segunda melhor defesa pertence ao São Bernardo e o top 4 é completado por Ponte Preta e Floresta, ambos com nove gols tomados. As quatro melhores defesas, inclusive, ocupam vaga no G8 da Terceirona.Levando em consideração apenas jogos completos sem ser vazados, o Náutico também tem números relevantes nesta Série C. Os alvirrubros não sofreram gols em oito oportunidades durante a competição, tendo sido vazado apenas em quatro jogos.

Os números defensivos seguem chamando atenção na campanha alvirrubra rumo ao acesso para a Segunda Divisão nacional. Mantendo essa solidez, o Náutico tende a ter menos oscilações de resultados para garantir uma vaga no G8 e, posteriormente, buscar o acesso à Série B.