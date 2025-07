Náutico acerta empréstimo de Lucas Cardoso e segue em busca de mais reforços

Lucas Cardoso, nova contratação do Náutico para o restante da Série C de 2025 ( AssCom Dourado / Divulgação)

O Náutico anunciou nesta sexta-feira (11) a contratação do atacante Lucas Cardoso, de 24 anos, que chega por empréstimo do Cuiabá até o fim da Série C do Campeonato Brasileiro. Ele é o primeiro reforço do Timbu nesta janela de transferências.



Em suas idas e vindas do Cuiabá, o ponta disputou 22 jogos, sendo titular em dez deles, com um gol marcado e três assistências. Na Série B de 2025, Lucas disputou nove jogos, onde foi titular em quatro, sem marcar gols e nem distribuir assistências. O atleta foi formado pelo União Rondonópolis, Lucas também já defendeu o Operário, Botafogo-SP, Santo André, Novorizontino e Riga FC, da Letônia.

Na última quinta-feira (10), Guilherme dos Anjos já havia confirmado a contratação de Lucas. Ressaltando principalmente a versatilidade dele em campo, pois pode atuar como meia, atacante de beirada e centroavante.

“Com relação ao Lucas, é um atleta referendado por nós, é importante saber. Dentro do possível nós conseguimos fazer uma contratação que é super interessante para nós. É um jogador que pode atuar de dez, de nove e beirada. A ideia nossa é ele trabalhar mais por dentro, flutuando como um nove juntamente como um meia, ou um meia juntamente com outro nove”, destacou Guilherme dos Anjos.

Além disso, Cardoso pode gerar uma competição saudável dentro do elenco, visto que, segundo Guilherme "O Lucas vem como primeira opção de meia, ele gosta de jogar nessa função e inclusive pediu". Com a contratação, Patrick Allan terá um competidor para a posição de meia de criação da equipe.

A janela de transferências foi aberta na última quinta-feira (10) e os times terão até o dia 2 de setembro para se reforçarem no mercado. Segundo Guilherme dos Anjos, a diretoria do Náutico segue em busca de pelo menos mais três jogadores, além de Lucas Cardoso.



Para aumentar mais ainda as opções de ataque do Timbu, a equipe comandada por Hélio do Anjos está negociando a vinda do atacante Nicolas Careca, que atualmente está no Coritiba. Nicolas já trabalhou com Hélio, no Paysandu em 2023, e seria uma indicação do treinador para reforçar a equipe.

Próximo jogo

O Náutico atualmente se encontra na 5ª colocação da Série C, com 16 pontos, e volta a campo neste domingo (13), às 19h, para enfrentar o Figueirense no estádio Orlando Scarpelli.