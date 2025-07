Guilherme dos Anjos confirma contratação de Lucas Cardoso e fala sobre mais reforços no Náutico

Náutico deverá fechar mais contrações em breve (Gabriel França / CNC)

Com a abertura oficial da janela de transferências, nesta quinta-feira (10), o Náutico começa a intensificar as suas movimentações no mercado. Buscando reforços para dar mais opções ao elenco na sequência da Série C, o Timbu deve focar em jogadores para o sistema ofensivo.



O primeiro reforço já está acertado com o clube alvirrubro. Trata-se do atacante, que chega do Cuiabá. A contratação do atleta foi confirmada pelo auxiliar Guilherme dos Anjos, em entrevista coletiva nesta quinta-feira. O auxiliar técnico destacou as características do novo jogador e ressaltou a sua versatilidade para ajudar o Náutico.

“Com relação ao Lucas, é um atleta referendado por nós, é importante saber. Dentro do possível nós conseguimos fazer uma contratação que é super interessante para nós. É um jogador que pode atuar de dez, de nove e beirada. A ideia nossa é ele trabalhar mais por dentro, flutuando como um nove juntamente como um meia, ou um meia juntamente com outro nove”, destacou Guilherme dos Anjos.

“O lado interessante é que ele nos dá outra característica daquilo que a gente tem, principalmente na função de meia. Nós não temos essa característica dentro do elenco. O Lucas vem como primeira opção de meia, ele gosta de jogar nessa função e inclusive pediu. E é o que nos interessou bastante nele, principalmente no que a gente viu que ele conseguiu produzir nessa função no Cuiabá”, completou.

O auxiliar alvirrubro também comentou sobre outras contratações do Timbu na janela de transferências. Guilherme revelou a possibilidade de o clube buscar ao menos mais três jogadores no mercado.

“Com a abertura da janela, surgiram alguns nomes e provavelmente ainda vai surgir. Então existe chance sim da gente trazer, além do Cardoso, mais três atletas. Agora as coisas têm que fluir, se não fluir, talvez a gente traga mais dois ou mais um, pode ocorrer. A gente espera que consiga pelo menos mais dois atletas para poder agregar nesse grupo, principalmente em opção”, explicou o auxiliar.