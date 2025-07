Com promoção, Náutico inicia venda de ingressos para o jogo contra o Caxias

O Náutico iniciou as vendas nesta terça-feira (15), com valores por menos da metade do preço em setores dos Aflitos

Náutico convoca torcida para os Aflitos (Gabriel França / CNC)

Em busca de um Aflitos cheio em reta final de Série C, o Náutico iniciou nesta terça-feira (15) a venda de ingressos para o jogo contra o Caxias. O Timbu promoveu promoções com ingressos custando menos da metade do preço para setores do estádio. O duelo acontece na próxima segunda-feira (21), às 19h30, pela 13ª rodada da Terceirona.



O setor Vermelho está custando R$ 20,00 para não sócios e R$ 15,00 para sócios. Já o setor Hexa custa R$ 15,00 para os não sócios e R$ 10,00 para os sócios. Os demais setores do estádio seguem os mesmos valores das últimas partidas e os ingressos podem ser adquiridos pelo site do Futebol Card, para não sócios, e pelo site maisfieldonordeste, para os sócios.

Confira os valores dos demais setores do estádio:

Setor Caldeirão: R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia)

Cadeiras: R$ 120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia)

Visitante: R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia)