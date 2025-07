Náutico termina rodada no G8, mas tem alerta ligado na tabela da Série C

Elenco do Náutico após jogo pela Série C (Rafael Vieira / DP Foto)

Com o fim da 12ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro na última segunda-feira (14), o Náutico conseguiu manter a sua posição no G8. Mesmo com a manutenção na zona de classificação, o clube alvirrubro tem alerta ligado na tabela.

Iniciando a última rodada na 5ª posição, o empate frente ao Figueirense, fora de casa, fez o Náutico cair para o 8º lugar. A equipe está no limite do grupo classificatório para a próxima fase e tem a mesma pontuação – 17 pontos - das duas primeiras equipes fora do G8, CSA e Ituano.

O achatamento na tabela ainda se estende para as posições abaixo do 10° colocado. A diferença do Timbu para o 14º colocado, ABC, é de apenas três pontos, mantendo os alvirrubros sem poderem ser ultrapassados devido apenas ao número de vitórias.

O equilíbrio e proximidade na tabela de classificação podem complicar os objetivos do Náutico em caso de uma rodada com resultados ruins. Por outro lado, também pode impulsionar a equipe em um cenário mais positivo.

A distância dos pernambucanos para o 3º colocado, Ypiranga-RS, é também de apenas três pontos. O Timbu não pode alcançar a equipe gaúcha na próxima rodada, devido ao número de vitórias, mas pode assumir até a 4ª posição, que atualmente pertence ao Londrina com 20 pontos conquistados.

Os sete jogos restantes serão com alta carga de decisão pelas vagas para o quadrangular de acesso. Com o líder Caxias e a vice-líder Ponte Preta abrindo vantagens consideráveis dentro do G8 - 10 pontos e 6 pontos, respectivamente -, as demais vagas seguem imprevisíveis e indefinidas.

Próximo compromisso

O Náutico volta a campo pela Terceirona justamente contra o líder da competição. O Timbu recebe o Caxias na próxima segunda-feira (21), às 19h30, pela 13ª rodada, nos Aflitos.