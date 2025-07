Igor Fernandes revela grupo do Náutico fechado em meio a bastidores turbulentos

Igor Fernandes, lateral do Náutico (Rafael Vieira / DP Foto)

As últimas semanas foram marcadas por bastidores agitados dentro do Náutico. Com embate interno forte entre poder executivo e Conselho Deliberativo, atrasos salariais e queixas sobre a estrutura do clube, o Timbu buscou a blindagem dentro do campo para manter sequência no Campeonato Brasileiro da Série C.



Em entrevista ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, o lateral-esquerdo Igor Fernandes falou sobre as questões internas que o clube vem enfrentando. O atleta revelou que o grupo de jogadores está fechado para o foco dentro de campo e disse haver uma supervalorização dos problemas enfrentados pelo Náutico.

“A gente tenta focar diretamente no nosso trabalho, mas é inevitável você não ouvir falar dessas coisas de bastidores, que acontece na parte exterior do clube. A gente que está lá, o grupo é muito bom. Nosso grupo está fechado, a gente está em um pensamento só, que é o pensamento do acesso”, revelou Igor Fernandes.

“Claro que a gente sabe dessas coisas que estão acontecendo, dessas dificuldades. Eu acho que está tendo uma supervalorização dos problemas. Os problemas não são tão grandes assim do que acabam sendo externados. O salário atrasado não chegou a virar o mês; foram só alguns dias. Estão externando coisas para trazer crises que não estão existindo até o momento. O grupo está sabendo lidar bem com essas coisas”, completou.

Mesmo com a turbulência interna, o Náutico conseguiu manter bons resultados dentro de campo. A equipe alvirrubra segue focada no acesso à Série B e atualmente ocupa a 5ª posição na tabela da Terceira Divisão, com 16 pontos conquistados.