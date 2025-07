Náutico: novo empréstimo e prazo para reposição de verba da Recuperação Judicial

Estádio dos Aflitos (Rafael Vieira/DP Foto)

A aprovação da renovação contratual com a FutebolCard, em reunião do Conselho Deliberativo na última terça-feira (1º), deu um fôlego para o Executivo do Náutico quitar atrasos financeiros com o elenco. A verba será usada para efetuar o pagamento de direitos de imagem dos jogadores, vencidos desde o último dia 20 de junho. A FutebolCard gerencia a comercialização dos ingressos em jogos do clube. A expectativa é que essa dívida com o plantel seja quitada até o próximo jogo do Alvirrubro pela Série C do Campeonato Brasileiro, sábado (05), contra o Floresta, nos Aflitos.

Porém, além dessas luvas de R$ 500 mil, existe a possibilidade do Náutico realizar um empréstimo de mais R$ 1 milhão, metade sem juros e metade com correções. O dia da votação no Conselho para deliberar sobre essa questão ainda será marcada. Há ainda a divergência de qual seria o destino da verba: para o futebol ou Recuperação Judicial.

???? Próximo desafio: sábado (5), às 17h!

O TIMBA entra em campo contra o Floresta, nos Aflitos. É na nossa casa, do nosso jeito. É NÓS POR NÓS! VAAMOS, NÁUTICO! ???????????? pic.twitter.com/OhBupqpMbv — Náutico (@nauticope) July 1, 2025

GRUPO MATEUS

Outra pendência é o caso da multa do Grupo Mateus. Na sessão de terça (1º), o Conselho deu prazo de oito dias para o presidente Bruno Becker apresentar um planejamento de como vai fazer a reposição de parte do valor da rescisão paga pelo grupo varejista. Dos R$ 3 milhões restantes, o Executivo admitiu que R$ 1,6 milhão foi utilizado como fluxo de caixa do futebol e outras necessidades financeiras. O acordo firmado era que os recursos fossem destinados por completo para os processos da Recuperação Judicial.

Por essa razão 70 conselheiros protocolaram um requerimento para que o Deliberativo debatesse a questão, que pode gerar até um processo administrativo e outras sanções ao presidente Bruno Becker.