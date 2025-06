Guilherme dos Anjos destaca falta de estrutura no CT do Náutico: "Extremamente defasado"

O auxiliar técnico alvirrubro pontuou melhora mínima na estrutura do clube para um contexto de Série B do Campeonato Brasileiro

Náutico passa por momentos conturbados fora do campo (Gabriel França / CNC)

Os fatores extracampo seguem sendo pauta no Náutico. Depois das questões dos atrasos salariais de alguns atletas, a estrutura do clube foi motivo de destaque pelo auxiliar técnico Guilherme dos Anjos.

Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (26), o auxiliar alvirrubro pontuou os problemas no Centro de Treinamento do Timbu e ressaltou uma mínima estrutura para competir em um contexto de Série B do Campeonato Brasileiro, objetivo do Náutico para a próxima temporada.

“Hoje, por exemplo, nós chegamos cedo no clube para projetar uma restruturação daquilo que é necessário dentro do CT. O CT está extremamente defasado, a realidade é essa. O lado positivo é que as pessoas estão imbuídas disso. O Náutico vai precisar dessa ajuda e dentro do possível, nós vamos movimentar o máximo para que a gente possa ter uma estrutura mínima para suportar uma Série B”, disse Guilherme dos Anjos.

“A gente está na C (Série), pensando em subir você tem que pensar em estar com uma estrutura próxima daqueles que já estão lá (Série B), para você realmente criar uma possibilidade de acesso. É fundamental que o entorno do clube esteja imbuído em melhorar e evoluir toda essa estrutura, como a gente está buscando”, completou.

Guilherme também comentou sobre as condições da fisioterapia atualmente no clube. O auxiliar pontuou mais uma vez a falta de estrutura para realizar as atribuições necessárias e destacou a carência de equipamentos na recuperação dos atletas.

“Essa semana chegou todos os aparelhos que a gente precisava da fisioterapia. A fisioterapia estava trabalhando praticamente com gelo e um aparelho a mais, todos os outros quebrados, defasados ou com algum problema. A gente já conseguiu toda uma restruturação no departamento de fisioterapia, em conjunto com inúmeras pessoas que ajudaram e vem ajudando”, destacou o auxiliar.