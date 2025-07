Náutico deve trazer ao menos mais dois reforços para a sequência da temporada

Náutico ganhará reforços no elenco (Gabriel França / CNC)

Após realizar apenas contratações pontuais na primeira janela de transferências no meio da temporada, encerrada no dia 10 de junho, o Náutico deverá voltar ao mercado e trazer ao menos mais dois reforços para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série C.



A próxima janela de transferências será oficialmente aberta nesta quinta-feira (10) e o Timbu trará jogadores para reforçar o atual elenco. A expectativa é de que as contratações sejam mais voltadas para o sistema ofensivo.

Com a iminente saída do atacante Hélio Borges para o futebol da Bulgária e alguns problemas ofensivos no elenco, o clube alvirrubro focará em contratações de jogadores do meio para frente. Sobretudo com o bom momento defensivo da equipe, que possui a melhor defesa da Série C.

Em entrevista coletiva após o empate sem gols frente ao Floresta, o auxiliar Guilherme dos Anjos falou sobre a possibilidade de reforços para o Náutico. O auxiliar técnico revelou o quantitativo de mais dois atletas chegando ao elenco e disse ser natural esses ajustes no elenco para prosseguimento da busca pelo acesso na Terceira Divisão nacional.

“A questão de trazer uma contratação hoje é discutida dentro do clube. Acho que na janela a gente vai conseguir trazer duas peças. É um pedido nosso, não vejo maiores problemas de você mencionar isso, porque é a realidade. Nós sabemos onde nós precisamos melhorar e muitas vezes a chegada de um, dois atletas, que não é nada demais dentro de um campeonato como esse, vai nos fortalecer muito”, disse Guilherme dos Anjos.