Náutico vem mostrando consistência defensiva, mas esbarra em ataque com oscilações na Série C

Náutico busca equilibrar forças na Série C (Gabriel França / CNC)

Após o empate por 0 a 0 frente ao Floresta, no último sábado (5), dois pontos chamaram a atenção na equipe do Náutico. O sistema defensivo seguiu mostrando forte consistência, enquanto o ataque foi um quesito negativo do confronto nos Aflitos.

Ostentando a melhor defesa da Série C do Campeonato Brasileiro, de maneira isolada, o Timbu mostrou o nível competitivo defensivo para evitar derrotas na competição nacional, mesmo em um dia aquém na parte criativa. Após 11 rodadas da disputa nacional, os alvirrubros sofreram apenas seis gols.

A bom sistema defensivo alvirrubro é uma das marcas do trabalho do técnico Hélio dos Anjos até aqui. A equipe vem conseguindo completar partidas sem ser vazada com frequência nesta Série C. Dos últimos quatro jogos na Terceirona, o Náutico sofreu gol em apenas um deles, na vitória sobre o Maringá, acumulando três partidas sem sofrer gols. No geral da competição, já são expressivas sete partidas sem ter a baliza vazada, de 11 jogos ao todo.

O mais curioso é que a consistência da defesa ocorre mesmo com mudanças do sistema defensivo na escalação inicial. Dos quatro jogos citados, onde a equipe levou apenas um gol, todos tiveram modificações na linha de defesa. Até aqui, o comandante alvirrubro ainda conta com dificuldades para escalar as peças ideais do sistema defensivo, por questões de lesões ou suspensões.

Ataque aquém

Enquanto a defesa vem sendo a principal força motriz da campanha alvirrubra na Terceira Divisão, o sistema ofensivo ainda está aquém da expectativa da torcida, sobretudo pelos jogadores de referência de meio de campo e ataque.

A dificuldade em ter uma criação consistente é um sinal de alerta na grande disputa dos pernambucanos pelo acesso à Série B. O jogo contra o Floresta foi o quarto nesta Série C em que o Náutico passou em branco dentro dos Aflitos. A equipe teve, mais uma vez, dificuldades para furar bloqueios de equipes bem postadas defensivamente. Os demais jogos sem marcar aconteceram frente ao Botafogo-PB, Brusque e Ponte Preta.

Apesar do ruim retrospecto dentro de casa, o ataque do Náutico conta com as suas valências e antes do jogo deste sábado, a equipe vinha de dois jogos seguidos marcando dois gols. O principal motivo de preocupação é a oscilação que esse ataque pode seguir demonstrando na campanha alvirrubra, com uma competitiva disputa pelo acesso.

Próximo compromisso

O Náutico volta a campo no próximo domingo (13) pela Terceira Divisão nacional. O Timbu visitará o Figueirense, às 19h, no Orlando Scarpelli, em partida válida pela 12ª rodada da Série C.

Esperando a conclusão da rodada nesta segunda-feira (7), os alvirrubros ocupam a 5ª posição na tabela, com 16 pontos conquistados e apenas um ponto à frente da primeira equipe fora do G8, zona classificatória para o quadrangular de acesso.