Em meio a bastidores agitados, Náutico consegue blindagem em campo

Mesmo com notícias de atrasos de salário e política interna agitada, o Timbu chegou a segunda vitória seguida na Série C

Náutico vem de vitória fora de casa contra o Tombense (Divulgação / Náutico)

As últimas semanas foram marcadas por bastidores agitados dentro do Náutico. Em meio à parada de uma semana no Campeonato Brasileiro da Série C, devido ao São João, as notícias alvirrubras extrapolaram as quatro linhas e deixaram o campo de lado. Mesmo com bastidores quentes, o Timbu conseguiu uma relevante blindagem para o êxito em campo.

Com diferentes informações surgindo no extracampo alvirrubro durante toda a preparação para o jogo, o Náutico venceu o Tombense pela competição nacional. Os alvirrubros conseguiram importante triunfo fora de casa, por 2 a 0, que colocou a equipe no G8 da Terceirona, pela primeira vez na competição.

Um dos fatores de maior relevância de informação de bastidores foi a notícia dos atrasos salariais de alguns atletas do clube, além de comissão técnica. A notícia que poderia cair como uma bomba e tumultuar o vestiário parece não ter surtido efeito negativo na equipe. No primeiro jogo após os atrasos, o Náutico se comportou da maneira mais competitiva possível, em especial graças ao comando de Hélio dos Anjos.

A política também tomou conta da pauta do clube. Com reuniões importantes acontecendo no Conselho Deliberativo tendo como alvo a gestão atual, o extracampo não foi fator relevante para minar o trabalho feito entre a comissão técnica e o elenco.

Ainda nas questões fora do campo, a semana também foi marcada por uma fala do auxiliar Guilherme dos Anjos destacando a estrutura do clube. O auxiliar técnico foi enfático ao falar da estrutura defasada do Centro de Treinamento do Náutico e da estrutura de fisioterapia na recuperação de atletas.

O difícil momento vivido fora de campo pelo Náutico, com dificuldades financeiras e uma política intensa, seria um fator preponderante para dificuldades dentro do campo de resultados e desempenho. O extracampo aliado com a pressão para sair da Terceira Divisão poderia colocar a equipe em uma situação delicada na disputa da Série C.

O que se viu, na verdade, foi justamente o contrário. No momento de maior conturbação interna, o Náutico vive um dos melhores momentos dentro das quatro linhas. A equipe vem demonstrando atuações conviventes e chegou à marca de três jogos sem derrota, emendando duas vitórias seguidas e assumindo a 6ª posição na tabela da competição nacional.

Essa boa fase, inclusive, se tornou pauta de uma postagem do clube alvirrubro em suas redes oficiais. Nela, o Náutico cita números expressivos em sua campanha de recuperação na Série C e ainda dá ênfase ao sucesso atual das categorias de base.

Uma GRANDE SEMANA para todos alvirrubros e alvirrubras. ????????????



Teve de tudo: vitória em campo, classificação na base, obras acontecendo nos Aflitos e claro: a entrada no G8 da Série C.



O momento é de voltar ao Recife e, juntos, construir mais uma grande semana! É A ENERGIA DO… pic.twitter.com/d1rRPnLXup — Náutico (@nauticope) June 30, 2025

Em relação à sequência na Série C do Campeonato Brasileiro, em busca do acesso, o Náutico deverá seguir sem uma maior tranquilidade internamente. O Conselho Deliberativo, inclusive, já tem reunião marcada para esta terça-feira, 1º de julho, onde estará em pauta o contrato com a empresa Futebol Card e a destinação do poder executivo referente ao valor recebido pelo Grupo Mateus.

Em contato com a reportagem do Diario de Pernambuco, o conselheiro alvirrubro Alexandre Asfora falou sobre as questões do Conselho, com a reunião desta terça-feira, e uma possível interferência dentro de campo na busca pelos objetivos esportivos do clube.

“Ao nosso ver, os assuntos não podem se misturar, o Náutico dentro de campo precisa estar blindado, 100% focado, e cabe ao presidente do executivo proporcionar esse ambiente. Fora de campo, nosso grupo de conselheiros apenas está desenvolvendo o papel que lhe confere, ou seja, fazer valer as normas prescritas no Estatuto e Regimentos do clube, além das decisões do Conselho”, disse o conselheiro.

“Será uma reunião serena onde o único objetivo é viabilizar o bom andamento da Recuperação Judicial, matéria de Estado, que precisa ser tratada com seriedade máxima. Importante a diretoria executiva ser totalmente transparente com o Conselho Deliberativo quanto às finanças do clube, pois da forma como se apresenta, não houve planejamento, ou ele foi muito mal elaborado, mesmo o clube tendo este ano as receitas oriundas de todas as competições possíveis de serem disputadas”, completou.

O Náutico busca seguir fazer valer o bom momento vivido no campo e focar 100% no acesso para a Segunda Divisão. As questões políticas no Conselho Deliberativo e as dificuldades financeiras do clube não deverão ser facilmente contornadas para a sequência de temporada da equipe. Sendo assim, o clube deve seguir blindagem forte para obter o sucesso desejado no final de 2025, a ascensão para a Série B nacional. Essa blindagem passará pela união do grupo de atletas junto da comissão técnica, comandada pelo treinador Hélio dos Anjos.