Após nove rodadas, Náutico tem a melhor defesa da Série C

Náutico mostra solidez defensiva neste início de Terceirona (Rafael Vieira / DP Foto)

Apesar de um campeonato ainda marcado por oscilações, o Náutico chega para a pausa na Série C com uma importante marca. A equipe alvirrubra tem a melhor defesa da competição, com apenas seis gols sofridos, em nove rodadas disputadas.

O Timbu divide o posto da melhor defesa juntamente com o Brusque, que sofreu a mesma quantidade de gols. Seguido dos pernambucanos e catarinenses, quatro equipes também ostentam defesas sólidas e sofreram sete gols na Terceirona, são elas: Ponte Preta, CSA, São Bernardo e Floresta.

Outro fator que chama a atenção na defesa do Náutico nesta Série C é a quantidade de partidas sem sofrer gols. A equipe foi vazada em menos da metade dos jogos na competição nacional, tendo não sofrido gols em cinco jogos e sofrendo em apenas quatro.

Os alvirrubros buscam manter bons números defensivos e evoluir ofensivamente para entrar no G8 da Terceira Divisão nacional. Atualmente, a equipe ocupa a 9ª posição na tabela da competição, com 12 pontos somados e apenas um atrás do 8º lugar, a equipe do Ituano.