Náutico joga mal e empata nos Aflitos com o Floresta pela Série C

Náutico ficou no 0 a 0 com o Floresta nos Aflitos (Gabriel França/Náutico)

O Náutico decepcionou sua torcida, jogou mal e não passou de um 0 a 0 com o Floresta, neste sábado (05), nos Aflitos, pela 11ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O Timbu teve interrompida a sequência de vitórias, que já durava duas rodadas.

O Alvirrubro chegou aos 16 pontos e está em quinto lugar, mas a rodada será sequência e o time pernambucano pode cair na tabela. O time cearense também tem 16 pontos está em sétimo lugar.

O Náutico volta a campo no domingo (13), contra o Figueirense, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

O JOGO

Como já tinha sinalizado, o técnico Hélio dos Anjos manteve a base dos últimos jogos, apenas com o retorno do zagueiro Carlinhos como novidade. Recuperado de uma grave lesão muscular, o atacante Paulo Sérgio compôs o banco de reserva. No Floresta, do técnico Léston Junior (ex-Santa Cruz), destaque para ex-alvirrubros, como os laterais Mateus Ludke e Diego Matos, e o atacante Jeam. Além deles, o atacante Ruam, revelado pelo Sport.

O Náutico não correspondeu à empolgação da torcida pela bom momento na competição. Lento, o time alvirrubro foi de uma pobreza ofensiva irritante. Já o Verdão cearense optou por se fechar com uma linha de cinco na defesa e muita marcação.

O jogo seguiu morno até os 20 minutos, quando o Floresta assustou. Primeiro, aos 21, o zagueiro Vitão acertou uma forte cabeçada no travessão. Na sequência da jogada, após erro de passe do zagueiro Carlinhos, Romarinho arriscou de fora da área e Muriel defendeu.

A rigor, o Timbu só levou perigo aos 37 minutos, quando Patrick Allan chutou de fora da área para fora. O primeiro tempo muito abaixo das expectativas.

SEGUNDO TEMPO

Mesmo com o primeiro tempo ruim, o técnico Hélio dos Anjos não mexeu na equipe para o segundo tempo. Leston Junior também repetiu a mesma formação.

No entanto, como nada mudou muito, o treinador alvirrubro acionou Paulo Sérgio no lugar de Mezenga aos 19 minutos. O lateral Raimar também entrou no lugar do zagueiro Mateus Silva, com Igor Fernandes sendo deslocado para a zaga. Já no Floresta, Leston Junior trocou todo o ataque.

O Náutico seguia com muita dificuldade na criação e mais mudanças foram feitas por Hélio na tentativa de furar a defesa cearense. Apagados, Vinícius e Patrick Allan deixaram o gramado para as entradas de Thalissinho e Marquinhos. Porém, quem quase abriu o placar foi o Floresta, em chute de Gustavo Xuxa que acertou a trave de Muriel aos 35. O Náutico respondeu em grande chute de Thalissinho, que o goleiro Dalton fez grande defesa. E o placar ficou mesmo no 0 a 0.



Ficha do jogo

Náutico: Muriel, Arnaldo (Marcos Ytalo), Mateus Silva (Raimar), Carlinhos e Igor Fernandes; Igor Pereira, Marco Antônio e Patrick Allan (Marquinhos); Vinícius (Thalissinho), Kelvin e Bruno Mezenga (Paulo Sérgio). Técnico: Hélio dos Anjos.

Floresta: Dalton; Vitão, Ícaro e Thomás Kayck; Mateus Ludke, Pablo, Guilherme (Martinelli) e Diego Matos; Romarinho (Rubens), Ruan (Gustavo Ramos) e Jeam (Gustavo Xuxa) (Júlio Vaz). Técnico: Leston Júnior

Local: Aflitos

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior(PR)

Assistentes: Roberto Rivelino dos Santos Junior e Bruno Fernando Aparecido Rohling(ambos do PR)

Cartões amarelos: Matheus Silva e Carlinhos (Náutico); Ruan, Dalton, Romarinho, Thomás Kayck e Gustavo Xuxa (Floresta)

Público: 8.285

Renda: R$ 186.542,00.