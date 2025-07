Leston Júnior, treinador do Floresta, responde críticas de Guilherme dos Anjos após empate com o Náutico

Guilherme dos Anjos, auxiliar técnico do Náutico (Gabriel França / CNC)

O empate entre Náutico e Floresta pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, nos Aflitos, rendeu declarações das comissões técnicas após o apito final. Em entrevista coletiva após o 0 a 0, o auxiliar alvirrubro Guilherme dos Anjos teceu críticas à postura adotada pela equipe cearense para o confronto, com a ênfase de um jogo defensivo.



“Cada um desenvolve a equipe do jeito que acha que tem que desenvolver, a gente respeita as ideias, porém eu não gosto. Não gosto nem um pouco de um jogo onde as pessoas abdicam do jogo. Eu não acredito nesse perfil de jogo, não acredito em conquistar grandes resultados. As grandes equipes mundiais são times extremamente ofensivos, são times que controlam o jogo, com transição forte e times que querem jogar. Eu não vejo isso no Floresta, porém eles tiveram uma proposta de conseguir um ponto aqui e foram felizes”, falou Guilherme dos Anjos.

A declaração do auxiliar técnico não foi bem aceita pelo lado da equipe adversária. Através de sua rede social pessoal, o treinador do Floresta, Leston Júnior, respondeu as falas de Guilherme dos Anjos e destacou o mérito de sua equipe no jogo diante do Timbu.

“Agora antes do jogo é preciso perguntar ao adversário como é a estratégia que ele quer que adotemos?

Futebol é jogado como se pode jogar. Vai ter momentos que você prioriza o ataque. Mas, quando não puder, vamos neutralizar o adversário, simples assim. Isso é mérito!”, escreveu o técnico na rede social X.

Agora antes do jogo é preciso perguntar ao adversário como é a estratégia que ele quer que adotemos?

Futebol é jogado como se pode jogar. Vai ter momentos que você prioriza o ataque. Mas, quando não puder, vamos neutralizar o adversário, simples assim. Isso é mérito! — Leston Jr (@jr_leston) July 6, 2025



O empate entre Náutico e Floresta deixou, momentaneamente, as duas equipes no G8 da Série C. O clube alvirrubro assumiu a 5ª posição, com 16 pontos conquistados. O Verdão da Vila tem os mesmos 16 pontos dos pernambucanos, porém na 8ª posição, atrás pelo saldo de gols. Os times esperam a conclusão da 11ª rodada, para saber as reais situações na tabela de classificação da Terceirona.