Fora da relação contra o Floresta, Hélio Borges tem futuro indefinido no Náutico: "Querendo sair de qualquer forma"

Hélio Borges, atacante do Náutico (Gabriel França / CNC)

No empate do último sábado (5) diante do Floresta, um fato chamou a atenção do torcedor do Náutico na escalação. O atacante Hélio Borges não foi sequer relacionado para o duelo pela 11ª rodada da Série C, causando dúvidas sobre a permanência do jogador no Timbu.



Hélio Borges já havia recebido uma proposta de um time da Bulgária ainda no final de junho, porém as negociações não haviam avançado entre o Náutico e a equipe europeia. Em coletiva após o jogo do Floresta, o auxiliar Guilherme dos Anjos explicou a escolha da comissão por deixar o atleta fora da relação para o duelo.

“O Hélio teve na semana anterior uma proposta. O atleta se predispôs a ir no primeiro jogo, que foi o jogo do Tombense. Entrou, ajudou e agora a proposta modificou, e mexeu com a cabeça do atleta. A postura dele na primeira proposta foi uma, a postura dele na segunda proposta já foi outra. Foi reticente: 'Eu não quero ficar’. A partir do momento que você tem um atleta com essa cabeça, a nossa escolha como comissão técnica é de não contar com esse atleta até que se resolva o problema”, explicou Guilherme dos Anjos.

“O atleta está sim, principalmente seus representantes, querendo sair do clube de qualquer forma e não vai sair de qualquer forma, porque futebol não é assim. O que o clube está fazendo é totalmente lícito e plausível, proteger aquilo que é de direito do clube. Mas eu acredito em um desfecho, Hélio indo ou não. Essa semana devemos ter uma posição melhor sobre isso”, completou.

Hélio Borges só deixará de fato o Náutico caso a proposta seja vantajosa financeiramente para o clube. O atacante tem negociação em andamento com a equipe do Krumovgrad, da Bulgária.