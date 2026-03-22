Neymar joga hoje? Santos enfrenta o Cruzeiro no Brasileirão neste domingo

Camisa 10 integra a delegação para o confronto da oitava rodada do campeonato; partida marca a estreia do técnico Cuca.

Neymar joga hoje? Santos enfrenta o Cruzeiro no Brasileirão. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Mirando um retorno para a Seleção Brasileira e sua 4ª Copa do Mundo, Neymar tenta equilibrar o retorno das lesões e buscar um retorno à melhor forma física no Santos. Neste domingo (22), o Peixe enfrenta o Cruzeiro no Mineirão, em partida 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Neymar joga hoje? Veja provável escalação do Santos contra o Cruzeiro

Após derrota para o Internacional, em casa, na Vila Belmiro, na última quarta-feira (18), que culminou na demissão de Vojvoda na última quinta (19), a partida contra o Cruzeiro, em Minas Gerais, marca a estreia de Cuca sob o comando do Santos.

Apesar de ter jogado quase todos os 90 minutos contra o Inter e a partida inteira no clássico contra o Corinthians, em poucos dias de espaço, é esperado que Neymar esteja no time titular do Peixe.

O camisa 10 do time havia ficado de fora do confronto contra o Mirassol, algo que gerou grande debate depois de passar 12 dias sem jogos pelo Santos. Na ocasião, o treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, viajou para o estádio com o objetivo de assistir Neymar, que foi poupado da partida.

Desta forma, esse deve ser o time titular do Santos: G. Brazão; Igor. Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Gabriel. Escobar; Christian Oliva, Willian Arão e Barreal; Rony, Neymar e Gabigol.

Santos x Cruzeiro ao vivo: veja horário e onde assistir jogo do Brasileirão

Partida: Cruzeiro x Santos;

Competição: Campeonato Brasileiro (8ª rodada);

Data: Domingo, 22 de março de 2026;

Horário: 16h (de Brasília);

Transmissão: Premiere e GloboPlay (Pay-per-view).

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Neymar não convocado para a Seleção Brasileira: Ancelotti explica o motivo

Neymar acumula minutos em campo para atender à exigência do técnico da Seleção do Brasil, Carlo Ancelotti, antes da lista da Copa do Mundo de 2026. O atacante ficou de fora da convocação para os amistosos deste mês contra França e Croácia.

Após não convocar Neymar, o técnico italiano explicou o motivo da ausência do atacante.

“Neymar pode ir à Copa do Mundo se estiver 100%. Por que não chamei agora o Neymar? Porque não está 100%, é preciso de jogadores 100%. Neymar tem que seguir trabalhando, jogando, mostrando suas qualidades e uma boa condição física", explicou o treinador.

Neymar reage à não convocação

Ao descobrir que não estava entre os chamados, Neymar não escondeu a frustração, mas tentou manter o foco na sequência da temporada: "Pô, Ancelotti, e eu? Saiu a convocação agora da seleção. Não fomos convocados. Fico triste, óbvio. Mas é isso, foi o que eu falei ontem (após o clássico), estando lá ou não, eu vou torcer pela seleção, né? E tá tudo certo, agora é seguir trabalhando, seguir melhorando em tudo, para que, se tiver uma oportunidade, estar preparado", disse. Com informações do Estadão Conteúdo.

