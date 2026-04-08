Acordo na Justiça encerra briga entre Atlético-MG e Galo da Madrugada
Entenda como ficou a divisão dos direitos de marca após a resolução do processo na Justiça Federal
Publicado: 08/04/2026 às 09:39
Atlético-MG e Galo da Madrugada fecham acordo e encerram disputa judicial pela marca 'Galo'. (Fotos: Pedro Souza / Atlético - Ivison Gambarra/ PCR)
O Atlético-MG e o bloco Galo da Madrugada entraram em um acordo e encerraram a disputa judicial pelo uso da marca 'Galo'. Com a resolução, a instituição pernambucana mantém o direito de usar o nome em eventos culturais e carnavalescos, enquanto o clube mineiro tem a exclusividade do termo para atividades esportivas.
A conciliação amigável acontece após o clube mineiro entrar com uma ação na Justiça Federal do Rio de Janeiro pedindo a anulação do registro "Galo Folia", que pertence ao bloco pernambucano.
Na ação inicial, o Atlético citou a Lei da Propriedade Industrial, argumentando que o registro do bloco no setor de entretenimento poderia gerar confusão com suas marcas esportivas que também utilizam o apelido.
A Justiça, no entanto, recusou o pedido do clube e deu ganho de causa ao bloco pernambucano. Após essa negativa, o clube mineiro entrou com apelação e o caso foi levado ao Tribunal Regional Federal (TRF) da 2ª Região.
Em nota divulgada na noite dessa terça-feira (7), o Atlético-MG confirmou o fim do processo e detalhou que o Galo da Madrugada mantém seus direitos sobre a marca "Galo Folia", mas não solicitará novos registros com a expressão para atividades desportivas.
Em contrapartida, o clube mineiro afirmou que não questionará os registros já existentes do bloco carnavalesco, nem vai se opor a novos pedidos na área cultural e de entretenimento. O Atlético também assumiu o compromisso formal de não requerer o uso do termo "Galo" para a realização de eventos carnavalescos.
"Com o acordo, foi requerida a extinção do processo judicial. O Clube Atlético Mineiro e o Clube das Máscaras O Galo da Madrugada reiteram o espírito colaborativo na condução das tratativas e o respeito mútuo que existe entre as duas instituições", escreveu o Atlético-MG, em nota.
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Confira a nota do Atlético-MG na íntegra:
O Clube Atlético Mineiro e o Clube das Máscaras O Galo da Madrugada informam que celebraram um acordo para encerrar a ação judicial que tinha curso perante a Justiça Federal no Rio de Janeiro.
O acordo reconhece os direitos marcários de ambas as partes e estabelece compromissos recíprocos para a convivência harmônica das marcas.
O Galo da Madrugada mantém seus direitos sobre a marca Galo Folia, na forma como foi concedida pelo INPI, e compromete-se a não solicitar novos registros de marca com a expressão Galo para atividades desportivas.
O Atlético, por sua vez, compromete-se a não questionar os registros marcários existentes do Galo da Madrugada nem se opor a novos pedidos de registro com a expressão Galo na área cultural, eventos e de entretenimento, desde que não assinalem também atividades esportivas, além do compromisso de não requerer o registro de marcas contendo o termo Galo para eventos carnavalescos.
Com o acordo, foi requerida a extinção do processo judicial. O Clube Atlético Mineiro e o Clube das Máscaras O Galo da Madrugada reiteram o espírito colaborativo na condução das tratativas e o respeito mútuo que existe entre as duas instituições.